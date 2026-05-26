〈人物專訪〉侯彥西笑看失業危機 打趣下海當牛郎

侯彥西曾自傲被23人暗戀，當看到同門帥哥柯震東、王傳一才驚覺人外有人。記者陳奕全攝）

學生時代自豪長得帥 踏入演藝圈就醒了

侯彥西（右）、嚴正嵐在《大愛街二巷》於法國留學相識、相戀並結婚。（記者陳奕全攝）

記者李紹綾／專訪

侯彥西在大愛劇《大愛街二巷》飾演留法烘焙師，戲外他面對影視寒冬與AI取代藝人的浪潮，態度相當灑脫，直言：「失業就失業啊！」他甚至打趣考慮下海當牛郎，笑稱：「如果只是陪聊天，何樂而不為？」

求學時期的侯彥西對外貌極具自信，曾翻開國中畢業紀念冊盤點：「這個有喜歡我、那個跟我告白過、這個跟我傳過紙條。」算一算曾被23人暗戀，他回憶：「那時候真的覺得自己很帥。」直到簽進柴智屏公司，看到同門的柯震東、王傳一才驚覺「人外有人」，但他不忘調侃：「但我比（同公司的）九把刀帥啦！」

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考慮導演毒舌建議 陪聊OK包養看條件

不過，導演高炳權曾對他當頭棒喝：「你知道帥哥長怎樣嗎？要金城武、木村拓哉才算帥。」甚至毒舌建議：「你這長相去做牛郎OK，絕對是紅牌。」沒想到侯彥西竟認真考慮過這條路，他笑說如果自己再年輕幾歲，真的會想去「體驗」被框出（帶出場）的感覺，「如果只是陪聊天、找陪伴，OK啊」，至於「被包養」，他則回：「看對方條件，看她們要幹嘛。」

拍零日攻擊選角受限 不打算轉戰八點檔

近年不少演員西進求財，侯彥西想都沒想就回：「我沒辦法，我拍《零日攻擊》了啦！」他透露曾赴中國演出愛國劇《台灣往事》飾演抗日戰士，後又接演台灣政治立場鮮明的影集《零日攻擊》，搞得「小粉紅」一頭霧水，還發文調侃：「搞不懂這個演員在想什麼？」讓他哭笑不得。

侯彥西坦言，現在只要有中資背景的戲，選角這關通常都不會過：「所有拍過《零日攻擊》的演員，都會被中國資方列入黑名單，就算是台灣的戲，但資方有中國的都不行。」他豁達說：「沒關係啦！這就是演員，沒試過的角色就去試試看。」

至於是否轉考慮轉戰本土八點檔？侯彥西說：「等我再老一點。」他認為八點檔節奏太匆忙，擔心會磨掉對表演的熱情。

嚴正嵐建議大學當講師 補刀別搞師生戀

侯彥西誠實自認沒一技之長，倘若真被AI取代，他一臉茫然：「我真的不知道我要做什麼。」在《大愛街二巷》飾演妻子的嚴正嵐發揮人類圖分析師的專長，建議他可去大學當講師：「你很適合在校園，從講師慢慢開始，你在校園生活會過得很好。」讓侯彥西瞬間燃起希望，但嚴正嵐最後仍補刀：「小心不要被告就好，不要搞師生戀。」逗得全場笑翻。

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