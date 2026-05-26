羅大佑出道50年 首度插旗北流-所以明天會更好舞台升級巨蛋規格

羅大佑迎接出道50週年，8月15、16日將前進北流開唱。

（媒體棧/大右音樂/超級圓頂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕華語音樂教父羅大佑即將迎來出道50週年，宣布將於8月15、16日首度插旗北流，舉辦「所以明天會更好」羅大佑春龍交響宴，藉由流行融合古典，呈現近半世紀的音樂生涯作品。

歷經3年巡演、走訪全球27座城市後，羅大佑此次唱回台北，以「所以明天會更好」作為全新命名，除象徵迎來嶄新音樂篇章，更期盼透過《明天會更好》這首乘載著40年集體記憶與情感的金曲繼續撫慰人心，他感性表示：「2026年世界局勢劇烈動盪導致人心惶惶，此時更需要能挽回人心的旋律。」

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至於台北場加上「所以」的命名契機，羅大佑透露近期受到披頭四經典曲《Because》的啟發而寫出新歌《所以》，創作靈感起源於觀察到人類歷史不斷在起伏與轉折中度過難關， 因此也以這兩字回應世界變局。

有別於過去3年巡演以各城市音樂廳表演形式呈現，此次的交響宴全面升級為「巨蛋規格」舞台製作，還力邀金曲製作人黃韻玲助陣，兩人將共同演繹《望青春風》。門票5月29日早上11點28分在遠大售票官網及ibon機台開賣。

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