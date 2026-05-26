劉若英北美唱遊3城 9月返場雄蛋-重返紐約感觸多

劉若英到紐約時代廣場，看看自己演唱會的巨幅LED看板廣告。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕劉若英31年前曾以電影《少女小漁》贏得亞太影展最佳女主角，最近她重返拍攝地點紐約舉辦「飛行日」演唱會，唱到主題曲時也特別有感觸。忙完北美巡演，她也帶來大驚喜，9月將返場高雄巨蛋和粉絲見面。

劉若英（中）順利完成美國巡演，9月將重返高雄開唱。（相信音樂提供）

近期劉若英陸續完成美國洛杉磯、聖荷西、紐約3城演唱會，其中在紐約場唱到一首《決定》，她也分享故事：「《決定》是電影《少女小漁》的主題曲，我的第一部電影，拍攝地就在紐約，可說是舊地重遊，很多事情都歷歷在目。」

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在紐約演出前，劉若英四處走走看看，先到時代廣場看自己演唱會的巨幅LED看板廣告，還提前去演唱會場地Barclay Center觀賞New York Liberty和Golden State Valkyries女籃賽事。為了對抗時差，劉若英維持運動，在城市慢跑，就為了能在演出上保持最佳狀態。她還遇上紐約白天35度，深夜11度的懸殊溫差，演出當天下起雨，她感謝冒雨而來的歌迷，「外頭下著雨，場內卻像陽光普照一樣暖暖的，謝謝今晚每一個來到現場的人。」

劉若英以完整配備到美國開唱表達誠意，她對歌迷說：「希望你們覺得一切都是值得，我們飛了這麼遠，帶著四面台來到美國，其實不是那麼容易，一切都是希望呈現好的表演給大家！」她也獻唱《很愛很愛你》、《後來》、《成全》等多首經典歌曲，陪伴歌迷一起回味青春。「飛行日」演唱會9月返場高雄巨蛋，詳細資訊將在近期公佈。

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