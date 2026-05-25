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第79屆坎城影展大獎揭曉》克里斯汀穆基擒金棕櫚 影帝后、導演全開雙蛋黃

克里斯汀穆基以新作《峽灣》勇奪最高榮譽金棕櫚獎。（路透）克里斯汀穆基以新作《峽灣》勇奪最高榮譽金棕櫚獎。（路透）

〔記者鍾志均／綜合報導〕第79屆坎城影展昨凌晨頒獎，今年不只影帝后都開出「雙蛋黃」，連最佳導演也是「雙冠軍」，形成「有獎一起拿」的逗趣畫面。

伊曼紐爾馬基亞（左）、瓦倫丁坎帕涅以《懦夫》共獲影帝，兩人在台上興奮爆表。（歐新社）伊曼紐爾馬基亞（左）、瓦倫丁坎帕涅以《懦夫》共獲影帝，兩人在台上興奮爆表。（歐新社）

羅馬尼亞名導克里斯汀穆基以新作《峽灣》抱回最高榮譽金棕櫚獎。是他繼《4月3週又2天》後，相隔19年再獲同獎項，當他名字被唸出的瞬間，全場掌聲炸裂。

《一瞬間》主角岡本多緒（左）、薇吉妮愛菲亞共享后冠。（路透）《一瞬間》主角岡本多緒（左）、薇吉妮愛菲亞共享后冠。（路透）

《峽灣》講述移居挪威的羅馬尼亞夫妻被懷疑虐童，5名孩子遭強制拆散送往寄養家庭，電影觸及跨國文化、司法制度與家庭信任之間最殘酷的灰色地帶。

「雙影帝」由同志電影《懦夫》兩位主演伊曼紐爾馬基亞、瓦倫丁坎帕涅共同獲頒，兩人上台時興奮到差點語無倫次；比利時女星薇吉妮愛菲亞、日星岡本多緒也以濱口竜介執導的《一瞬間》共享后冠。

最佳導演同樣不只一人獲獎，由《黑球》西班牙雙導演哈維爾安布羅西、哈維爾卡爾沃，以及《1949》波蘭名導帕威帕利科斯基共同奪下，讓不少影迷笑稱，今年由朴贊郁領軍的評審團，似乎陷入「每部都想給獎」的選擇障礙。

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