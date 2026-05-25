美秀集團成軍10年光榮返「嘉」 魅力狂掃1.2萬粉絲

美秀集團主唱狗柏在演唱會上獻唱多首熱門夯曲。（美秀集團提供）

〔記者陳慧玲／嘉義報導〕得過金音獎，也曾入圍金曲獎最佳樂團的美秀集團成軍10年，光榮返「嘉」！斥資千萬在家鄉嘉義舉辦兩場大型演唱會，共計超過1.2萬人到場同樂，除了獻唱多首代表歌曲，安可時更選唱同樣來自嘉義的前輩伍佰的歌曲《返去故鄉》，當成對家鄉的告白歌曲。

美秀集團由主唱狗柏、鼓手鍾錡、鍵盤手冠佑，還有貝斯手婷文組成，這次回嘉義開唱，團員感性說：「過去10年，我們從嘉義出發，一路環遊世界闖進宇宙。10年後的現在，決定帶著這3千多個日子的能量回到起點。」開心回家鄉演出，近期嘉義許多知名地標都出現美秀集團大型看板，慶祝10週年，也在家鄉打造出「美秀宇宙」。談到這次製作預算，團員透露：「幾千萬在噴！」

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美秀集團回「嘉」開唱，吸引滿滿人潮支持。

（美秀集團提供）

昨晚唱到點擊破4千萬次的夯曲《捲菸》，全場出現大合唱，唱完團員開心喊出：「我們是來自嘉義的美秀集團，這個大合唱就是我們想要的，值得擁有的。」並高喊：「大家久等了！」談到演唱會名稱「AS= =+」，團員說：「是『+』，也是『十』週年，你們會有Plus的待遇，值得有尊榮級的歌單。」

歌迷太嗨昏倒 貼心喊卡重唱

看到滿場熱情歌迷，主唱狗柏酷說：「嘉義人挺嘉義人，不是嘉義人我也當你們是嘉義人！」全場嗨翻，除了開場曲《細粒的目睭》，美秀集團也帶來《電火王》、《做事人》等多首歌曲，但在翻唱陳綺貞名曲《還是會寂寞》時，台下有歌迷不支昏倒，團員主動喊卡中斷約3分鐘，歌迷接受醫護處置，團員也呼籲歌迷要擦汗、多喝水，之後問歌迷：「我們可以再一次嗎？」接著重新再唱一次。

美秀集團10週年演唱會，告五人和玖壹壹都送花祝福。（記者陳慧玲攝）

婷文感性說，像輪迴一樣，要經過低谷才能再到高處，強調：「美秀一定會繼續下去。」告五人、玖壹壹、血肉果汁機都送花祝福，玖壹壹洋蔥也帶老婆來看演出。

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