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《藝人跨界翻新吸貓商機2-2》陳婉婷斜槓到府保母 4年拚出5人團隊

陳婉婷特別去上貓咪健康相關課程。（翻攝自臉書）陳婉婷特別去上貓咪健康相關課程。（翻攝自臉書）

記者蕭方綺／專訪

陳婉婷日前剛殺青台視八點檔《寶島西米樂》，穿梭在螢幕之間的她，下戲後是走進各家庭照顧貓咪的到府保母。接觸這份工作的起因是疫情之際，有朋友被隔離，需要找人幫忙遛狗，才發現原來有這種「服務」，有4隻貓的她想著：「貓咪是不是也可以？」那個念頭成了她現在「第四年」的日常。

陳婉婷下戲後擔任貓咪到府保母。（旺淂窩門娛樂提供）陳婉婷下戲後擔任貓咪到府保母。（旺淂窩門娛樂提供）

拍戲等戲變打工日常 男友顏毓麟支援成主力

一開始她只是把「貓咪保母」的服務發在自己的臉書上，沒有商業計畫，也沒有遠大目標，「等戲也是等戲，就當打工，有案子就接，沒有就算了。」如今慢慢累積客源，她從一人演變至今的5人團隊，苦笑稱「不是因為生意好，而是體力撐不住」，她認為到府照顧貓咪，最累的不是在照顧，而是通勤，「騎車、找車位、聯繫，這些都很耗體力。」

陳婉婷當初因要拍戲，請男友顏毓麟支援，對方起初只說「幫這一次」，卻一路做到現在。她笑說：「他是潔癖大王，很多細節比我還龜毛。」原本只是打工性質，補貼等戲期間的生活費，「結果做一做也覺得沒什麼不行。」

目前當保母的月收入約落在4萬元，比一般上班族好一點，過年則是最忙的旺季，陳婉婷和顏毓麟都要輪流回南部過年，她打趣說：「但他已經預告明年要休假，看來我要自己想辦法了。」

陳婉婷會細心觀察貓咪飲食狀況。（旺淂窩門娛樂提供）陳婉婷會細心觀察貓咪飲食狀況。（旺淂窩門娛樂提供）

臨危送醫搶救愛滋貓 體會「第二個家長」重責大任

陳婉婷也強調到府保母不是想像中那麼簡單輕鬆，「這是一個很嚴肅的工作，是在為生命負責。」談到印象最深的案例，那是一隻3歲、有貓愛滋的貓，當時貓咪剛做完全口拔牙，她到府後發現狀況不對勁，但因主人在歐洲，「我們開始猶豫要不要送醫，那種壓力真的很大，不能等家長回來才處理，遇到了就一定要做決定。」

好在及時送醫，雖然後面經歷大輸血、裝食道胃管等手術，最後幸運存活，這段經歷，也讓她更確信，「我們其實就是第二個家長。」

而作為演員，她偶爾也會被認出來，有次剛結束家訪，素顏在路邊準備戴上安全帽騎車，被一對母女認出，「媽媽很興奮說有看我的戲，女兒還說我本人很漂亮，叫我不要畫（戲裡）那樣的妝。」她苦笑回應：「我只能靠演技說服大家了。」也有客人事後才發現她和顏毓麟的演員身分，會說「有看你們的戲」，她認為公眾人物多少能給飼主帶來多一點信任感，但自己並不會刻意強調。

作為到府保母，鏟貓砂是必備的技能。（旺淂窩門娛樂提供）作為到府保母，鏟貓砂是必備的技能。（旺淂窩門娛樂提供）

積極進修醫療長照課 提升專業讀懂貓咪心聲

問到當貓咪保母最重要的條件，陳婉婷不假思索回答：「責任心！還要細心、有耐心，然後臉皮要有一點厚。」她笑說，因為需要不斷與飼主、合作保母溝通，「從預約、家訪、回報，一直到家長回來，整個過程都不能鬆懈。」

她作為貓咪保母，為了更專業，特別去上課學「怎麼看懂貓」，像是她先後修習過腫瘤、免疫系統、癲癇、腎臟病等相關課程，也有上貓咪零恐懼醫療、了解挑食等狀況的行為課，最近則開始參與寵物高齡犬貓長照實務班，感動分享「因為有上課，我們在觀察貓咪狀況時會更敏感，也知道第一步可以做什麼。」

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