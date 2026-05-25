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娛樂 最新消息

《藝人跨界翻新吸貓商機2-1》劉爾金引進日系貓咖 月收破百萬

「胖虎」悠哉跳上高籠賞風景，劉爾金急忙要牠看鏡頭。（記者胡舜翔攝）「胖虎」悠哉跳上高籠賞風景，劉爾金急忙要牠看鏡頭。（記者胡舜翔攝）

記者蕭方綺／專訪 記者胡舜翔／攝影

喵星人對「吸貓」早已從療癒日常進化成一門顯學！在不婚不生、壓力山大的都市叢林裡，比起需要遛的「社交咖」狗狗，貓咪憑著「安靜自帶氣場、不用出門打卡、適合小坪數生存」三大優勢，成功晉升都會新寵，讓貓派版圖持續擴張。

藝人劉爾金嗅到這波「貓商機」，直接把戰場拉到信義區，引進日本人氣品牌貓咖啡廳，客人能一邊喝咖啡，一邊被「貓主子」臨幸；女星陳婉婷與男友顏毓麟更走「到府服務」路線，斜槓當起貓咪保母，專門替忙碌或出遠門的飼主照顧愛貓，從鏟屎、放飯到陪玩樣樣包辦，堪稱貓界專屬VIP管家。

「寶寶」可說是好奇心第一名的貓咪。（記者胡舜翔攝）「寶寶」可說是好奇心第一名的貓咪。（記者胡舜翔攝）

劉爾金和太太曾瑩玥過往都是標準的狗派，從小到大身旁都有狗狗陪伴，養過貴賓犬、比熊、雪納瑞、泰迪，沒想到前年情人節因朋友詢問，他們踏入日本原宿的貓咖取材，意外成為貓奴，也開始和日方一起在信義區百貨公司投資經營約28坪的貓咪咖啡廳，月收入破百萬，常是該樓層冠軍，今年下半年更有望拓展版圖。

劉爾金開設的貓咪咖啡廳，有各種適合貓咪生活上上下下小設施。（記者胡舜翔攝）劉爾金開設的貓咪咖啡廳，有各種適合貓咪生活上上下下小設施。（記者胡舜翔攝）

16隻貓分組男女團 各吸鐵粉入坑

他們咖啡廳有16隻貓，每一隻都有獨特個性，也有各自粉絲，劉爾金開玩笑稱貓咪們猶如韓團偶像，每隻都有各自的擁護者，像是豔麗的女生通常喜歡高冷型的「志龍」，可愛型女孩喜歡「小湯圓」，男生則特別愛親人的「寶寶」。

開店一年半，貓和客人之間也有了緊密連結，讓劉爾金看到各種讓人動容的畫面。有科技業老闆每天來，他認為「吸貓1小時，可以回去再工作12小時」；也有人因為無法承受養貓離別的痛苦，選擇花上萬元包場，只想一個人安靜地跟貓相處。

「國華」個性外向，被劉爾金笑稱是「佔有系男友」風格。（記者胡舜翔攝）「國華」個性外向，被劉爾金笑稱是「佔有系男友」風格。（記者胡舜翔攝）

最讓他難忘的是一位坐輪椅的奶奶，她以前養了一隻貓20幾年，貓過世後就不敢再養。那天她和孫子進店後，小心翼翼地問：「可以讓我抱牠嗎？」在工作人員協助下，奶奶抱著貓，眼淚一直流，「她說長得很像她以前的貓，那一刻真的會覺得，這個地方有意義，是可以縫補人心的。」

劉爾金躺在咖啡廳小角落，身旁就有4隻貓湊上，非常療癒。（記者胡舜翔攝）劉爾金躺在咖啡廳小角落，身旁就有4隻貓湊上，非常療癒。（記者胡舜翔攝）

人貓共生、謝絕買賣 設限嚴格全為貓

當然，經營貓咖啡廳也不是沒有挑戰，像是規定不能抱貓、不能用逗貓棒、未滿4歲的孩童不能入場，「有人會生氣，但這些都是為了貓。」他認為人跟人之間的連結、情緒價值，其實跟貓很像，「你可以跟牠們講心事，講完會發現牠們依然很自在，好像在告訴你，這些難過其實沒什麼大不了。」

此外，劉爾金和日本貓咖聯手打造的環境，完整復刻日本精神，「日本的概念是，這裡是貓的家，人貓共生，但主角是貓。」店裡所有貓咪都從日本培養，「7、8個月完成社會化訓練才來台灣，全部都有晶片、完整健檢。」

有許多客人來過後，都會想要向他們買貓，但劉爾金語氣堅定表示：「我們不賣貓。」不過若貓咪個性不適合群居，才會開放給真正疼愛牠的人認養，像是劉爾金家中的貓，就是無法適應貓群，因此單獨養在家的貓。

「小湯圓」窩在貓咪洞穴，超級可愛。（記者胡舜翔攝）「小湯圓」窩在貓咪洞穴，超級可愛。（記者胡舜翔攝）

貓咪文創掀搶購潮 台式插畫驚豔日方

而店裡由日本設計師來台親自打造之外，營運細節上，也幾乎「原汁原味」復刻日本，店內不賣炸雞、薯條、鬆餅等餐點，怕貓誤食。劉爾金坦言自己過去開餐廳，其實很想設吧台，「但後來還是決定堅持日本的理念，這裡不是來吃東西，是來感受人跟貓的關係。」

劉爾金也加入「台灣在地化」元素，就是貓咪的文創商品，他找來年輕插畫家，為店裡每隻貓畫插圖，做成包包、T-shirt，銷售量很高，連日本社長都很驚訝，甚至來向台灣取經。看得出劉爾金不只經營一間貓咖，更打造出屬於台灣的療癒文化，讓這些小小的生命有了被更多人記住的方式。

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