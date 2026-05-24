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趙傳北流開唱 撒嬌感謝潘越雲-嗨飆台北限定歌單 加碼西洋歌曲

趙傳北流開唱加碼演唱西洋歌曲，化身舞棍阿伯。（記者陳奕全攝）趙傳北流開唱加碼演唱西洋歌曲，化身舞棍阿伯。（記者陳奕全攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王趙傳下月將過65歲生日，昨晚在北流舉辦「給所有知道我名字的人」巡演最終場，他力邀潘越雲擔任嘉賓「再續前緣」，當眾向潘越雲撒嬌喊：「潘，謝謝妳這麼疼我！」兩人合唱的《愛情有什麼道理》，正是潘越雲當年提攜趙傳入行的「幸運歌曲」。

趙傳（右）邀潘越雲當嘉賓，還在台上對好友撒嬌。（記者陳奕全攝）趙傳（右）邀潘越雲當嘉賓，還在台上對好友撒嬌。（記者陳奕全攝）

開場趙傳感性向滿場歌迷喊話：「非常想念台北的歌迷，你們想我們嗎？」他笑說原本想講「濃濃的思念」，卻一時口誤成了「濃濃的失戀」，忍不住自嘲：「怎麼在外面混那麼久之後，國語變不標準了？」

趙傳精彩重現《我很醜，可是我很溫柔》、《愛要怎麼說出口》、《我是一隻小小鳥》等夯曲，還精心準備台北場限定歌單，包括新歌《歲月也搶不走的東西》、台語歌曲《內山姑娘要出嫁》，更加碼3首西洋歌曲，變身「舞棍歌王」嗨跳DISCO。

趙傳透露以前為了參加學生舞會，開始聽大量舞蹈相關的西洋歌曲，「《The Last Waltz》啟發了我去學華爾滋舞步，而大家都聽過的《Dancing Queen》及《YMCA》則啟動了我的舞蹈開關。」難得重燃舞蹈魂的他更開玩笑說：「下次可以考慮挑戰當個動感唱跳歌手了。」

個性念舊又重情義的趙傳，特別邀請滾石唱片時期的老同事，以及成名曲《我很醜，可是我很溫柔》MV女主角曾哲貞到場欣賞演唱會。他笑說：「雖然兒子、女兒都在國外忙工作，但能看到這些一路陪伴我走過青春歲月的老朋友齊聚一堂同樂，真的覺得特別溫暖、也特別感動。」

潘越雲擔任嘉賓力挺趙傳，他們不僅同為滾石唱片時期的同門，更是台灣師範大學流行音樂產學應用碩士在職專班的「學姐弟」。

趙傳表示：「以前樂壇一直流傳一句話，只要跟阿潘合唱就會紅，結果我當年跟她唱完《愛情有什麼道理》後，音樂事業真的一路往上衝。」更笑說：「阿潘是我在滾石唱片時期，唯一會撒嬌的女歌手！」不忘為好友北流的演唱會宣傳，「9月12日換阿潘接棒開唱。」

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