hito流行音樂獎 張震嶽告五人奪3獎 周湯豪最受歡迎

周湯豪拚金曲，直言在等待中不放棄往前走。（記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰、陳慧玲／台北報導〕小巨蛋昨晚星光燦爛！由Hit Fm聯播網主辦的「hito流行音樂獎頒獎典禮」，聚集了多位入圍本屆金曲獎的入圍歌手「暖身」，包括競逐歌王的張震嶽、周湯豪，入圍最佳樂團的告五人與Tizzy Bac，以及準歌后洪佩瑜都現身。蔡依林因工作缺席，但獲得hito女歌手、最受歡迎女歌手等4大獎，透過錄影說：「希望大家每一次聽到《Pleasure》專輯心情都可以很愉悅！」

張震嶽獲3獎，感謝老婆相挺。（記者王文麟攝）

昨晚21組人氣歌手、樂團出席典禮，並由周湯豪打頭陣演出，獻唱《我的i》、《帥到分手》組曲，全場共計16段表演，各有巧思。本屆hito男女歌手由盧廣仲和蔡依林獲得，最受歡迎男女歌手則是周湯豪和蔡依林，張震嶽獲得hito製作人等3獎，談到金曲入圍6項獎，他歸功於老婆及一雙兒女，「結婚有小孩之後，我把時間花在家庭。」感謝老婆非常挺他，讓他找到了很自在的創作方式，升格二寶爸的他很滿足，坦言：「第三胎會怕，湊一個好字就好了。」周湯豪則每次領獎都不忘感謝媽媽比莉，對於入圍金曲歌王也說習慣等待中不放棄往前走，媽媽當下也爆哭。

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告五人獲得最受歡迎樂團及十大歌曲等3項獎。

（記者胡舜翔攝）

告五人獲得最受歡迎樂團及十大歌曲等3項獎，上台領獎時，犬青和觀眾說：「11月小巨蛋見！」犬青事後受訪透露為了屆時走金曲紅毯體態更好，已請公司讓她每週去上兩次皮拉提斯課程，昨天她小露香肩，男友雲安誇她：「每天都穿得很好看，她每天都會好好打扮自己。」

蘇慧倫獲雙重肯定，開心獻唱經典歌曲。

（記者王文麟攝）

蘇慧倫的《輕重》獲得「hito年度十大華語歌曲」，她也獲得「hito STAR全能藝人」雙料肯定，除了領獎，她也帶來《Lemon Tree》、《鴨子》等經典曲。同門歌手白安獲得「hito唱作歌手」，她也獻唱《路邊野餐》等歌曲，談到身上工業風環保材質表演服，因為太貼身，首次在裡面穿上塑身衣，笑說很不舒服、要付出代價，「我還是邋遢一點比較快樂。」

白安穿著貼身禮服參加典禮，笑說很不舒服。

（記者胡舜翔攝）

派偉俊和周杰倫合唱的《Six degrees》獲得最佳對唱，小派領獎時表示：「謝謝杰倫哥願意和我合唱，這個獎一半是他的。」另南韓CNBLUE主唱鄭容和，昨晚與J.Sheon聯手合作，合唱兩人各自的歌曲《別問很可怕》與《孤獨的人》，另外鄭容和也演唱他主演的經典偶像劇《你為我著迷》同名主題曲。

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