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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉Hi-Fi Un!corn撩粉中文爸爸教─敲碗淡水朝聖、解鎖大巨蛋開球

許民（前排左）、SHUTO（二排左起）、太民、基允、賢栗（後排）前天一同受訪，活力滿滿，給人留下好印象。 （記者王文麟攝）許民（前排左）、SHUTO（二排左起）、太民、基允、賢栗（後排）前天一同受訪，活力滿滿，給人留下好印象。 （記者王文麟攝）

記者廖俐惠／專訪

韓團Hi-Fi Un!corn出道將滿3年，前天在南港快閃，吸引眾多粉絲朝聖，5名成員在演出前接受本報專訪，表示希望能品嚐鳳梨酥、芒果冰等美食，主唱太民則透露來台前夕，爸爸還教他中文「我超想念你們」，掛保證：「粉絲聽了一定會開心！」

沒想到撩粉語錄竟是出自於爸爸，不過太民強調自己對中文也很有興趣，之前透過電影《不能說的·秘密》學習中文，表示這是一部會一直拿出來反覆觀看的作品。不過遺憾還沒有去過拍攝地淡水，希望有一天能夠朝聖。

Hi-Fi Un!corn將屆滿出道3週年，隊長賢栗誓言「把人生都賭在Hi-Fi Un!corn」的決心不變，他以最喜歡的拳擊比賽作為比喻，稱目前Hi-Fi Un!corn才在第2個回合而已，「通常第1回合是要試圖了解對手，第2回合開始出拳頭，現在我們可以去攻擊粉絲的心。」他認為必殺技就是「團隊合作」，5人在一起時會閃閃發光。

他們與師兄FTISLAND、CNBLUE展開巡迴，基允說看著前輩的表演，就能知道為什麼17年來都能這麼受歡迎，希望能好好學習。成員們也希望跟進師兄的腳步，到大巨蛋開球並擔任表演嘉賓。

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