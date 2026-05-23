賴雅妍愛死了歌唱舞台 暖為好友溫嵐打氣

賴雅妍挑戰張惠妹、周興哲的經典夯曲。（寬宏藝術提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴雅妍相隔11年重拾歌手身份，昨晚在Legacy Taipei舉辦「賴雅妍26妍唱會」，她加碼翻唱張惠妹《連名帶姓》、周興哲《永不失聯的愛》等夯曲，更在台上替仍住在加護病房的好友温嵐打氣，希望温嵐早日恢復健康，未來有機會能再次合作。

昨晚賴雅妍唱完《愛死了》向滿場觀眾打招呼，她說：「我是歌手賴雅妍，讓我喘一下，原來這裡坐滿是這種感覺。」隨後脫下外套秀出手臂線條，更得意地說：「我的教練在台下，我想讓他看看我今天怎麼樣 。」

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賴雅妍演唱過去發行的專輯歌曲，坦言其實一直都很喜歡唱歌，但過去總會反覆問自己：「我可以嗎？我真的能站上這個舞台嗎？我能帶給大家什麼嗎？」她表示，直到某個階段才慢慢理解，也許不需要再替自己設限，「想做就去做吧。」

賴雅妍更談到：「如果要用一句話形容今天，我會說，這是一場歌手賴雅妍的演唱會。」現場歌迷準備了驚喜的應援影片，包括她過去演出的戲劇作品，讓她看了忍不住在台上淚崩，直呼是意料之外，「真的謝謝你們，很感動，我拍了26部戲喔，真的是個『老演員』。」

對於粉絲的力挺，賴雅妍表示：「謝謝那些從小聽我的歌、看我的戲的粉絲們，你們每一次的留言和應援，我其實都放在心裡。」有觀眾喊話要她去小巨蛋開唱，她聽了超激動，請歌迷可以先把時間留好。

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