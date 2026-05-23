亞洲藝術電影節奪亞洲年度最佳演員-張艾嘉二十四味獲獎 不忘提攜影壇新世代

張艾嘉獲得殊榮，直呼自己非常幸運。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕張艾嘉前天在「2026亞洲藝術電影節」金海燕獎頒獎典禮榮膺「亞洲年度最佳演員」殊榮，表彰她深耕影壇半世紀以來的精湛演技與亮眼成就。張艾嘉出席在澳門舉辦的頒獎典禮，將個人榮譽延伸至她長期投注心血的青年藝術教育，主導的果實藝術創作營將開設電影院美學課程，造福學子。

張艾嘉在電影《二十四味》中飾演堅守涼茶鋪的母親。

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張艾嘉在親情電影《二十四味》中飾演堅守涼茶鋪的母親「巧珍」，與飾演女兒的袁澧林及飾演落魄丈夫的鍾鎮濤有著極具張力且動人的對手戲。對於獲獎，張艾嘉發表得獎感言：「我是1972年演我的第一部電影，現在還在演戲，覺得有點恍惚，心中非常感恩，也覺得自己非常幸運，幾十年來我一直在做自己喜歡的事，還可以養活自己、還可以拿獎，太幸運了。」

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一直以來致力於提攜新世代的張艾嘉，也對影壇新生代表達感謝，「非常感謝這麼多新導演願意讓我在他們戲中演出。我希望把這份榮譽、感恩與快樂，跟導演、演我女兒的袁澧林、演我先生的鍾鎮濤一起分享。」

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