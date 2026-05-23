自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

紐約電視獎揭曉-零日攻擊奪編劇金獎 客家電視擒9獎 黃河楊麗音獲演員銀獎

《零日攻擊》獲紐約電視編劇金獎。 （翻攝自臉書）《零日攻擊》獲紐約電視編劇金獎。 （翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺、李紹綾／台北報導〕以台海戰爭為故事背景的影集《零日攻擊》在2026年「紐約電視獎」勇奪編劇金獎，客家電視憑藉《星空下的黑潮島嶼》、《阿婆非死不可》及《活力新故鄉》共奪下9項大獎，包括金鐘戲王黃河奪男演員表演銀獎、金鐘戲后楊麗音拿下女演員表演獎銀獎，為台灣影視再添國際榮耀。

《零日攻擊》製作人鄭心媚（圖）在線上致詞。 （翻攝自臉書）《零日攻擊》製作人鄭心媚（圖）在線上致詞。 （翻攝自臉書）

「紐約電視獎」創立於1957年，是全球歷史最悠久、規模最大的國際影視競賽之一，長年表彰新聞、紀錄片、戲劇與品牌內容等領域的優秀作品，評審團則由全球數百位專業影視工作者組成，具高度指標性。

紐約電視獎揭曉-零日攻擊奪編劇金獎 客家電視擒9獎 黃河楊麗音獲演員銀獎楊麗音以《阿婆非死不可》獲紐約電視獎女演員表演獎，開心又驕傲。
（客家電視台提供）

鄭心媚身為《零日攻擊》製作人與編劇統籌，得知喜訊後感性表示：「寫這個故事很不容易，尤其中國的威脅仍是現在進行式。感謝所有勇敢的編劇與主創團隊一起成就了這個屬於台灣的故事，讓世界看見台灣。」

紐約電視獎揭曉-零日攻擊奪編劇金獎 客家電視擒9獎 黃河楊麗音獲演員銀獎黃河以《星空下的黑潮島嶼》獲男演員表演獎，表示能為被忽視的人發聲很幸福。
（客家電視台提供）

她目前正著手構思《零日攻擊》電影版，坦言近年愈來愈深刻感受到，「台灣已經是關乎世界秩序的一部分」，她指出《零日攻擊》描寫政治人物、軍方、媒體、台商及一般家庭，在戰爭陰影與資訊戰攻防下的人性抉擇，從來不只是戰爭故事，「而是在寫『當侵略真的來臨時，我們會選擇成為什麼樣的人。』」

而黃河與楊麗音是本屆紐約電視獎唯二獲獎的台灣演員。黃河得知獲獎時正好在紐約旅行，難掩興奮表示：「演員最幸福的事，就是能替那些被忽視的人發聲。羅有德雖是虛構角色，卻承載著台灣歷史黑暗時代裡許多勇敢靈魂的縮影。很開心能把這段故事帶到紐約，也謝謝評審、團隊，以及所有曾在逆境中奮鬥的人們。」

楊麗音以《阿婆非死不可》榮獲女演員表演獎銀獎，她開心表示：「非常感謝紐約電視獎與所有評審，能得到這個獎真的非常開心、也很驕傲。我最想感謝的是整個工作團隊，因為有大家，才能讓作品被世界看見，真的非常光榮。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中