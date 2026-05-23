紐約電視獎揭曉-零日攻擊奪編劇金獎 客家電視擒9獎 黃河楊麗音獲演員銀獎

《零日攻擊》獲紐約電視編劇金獎。 （翻攝自臉書）

〔記者蕭方綺、李紹綾／台北報導〕以台海戰爭為故事背景的影集《零日攻擊》在2026年「紐約電視獎」勇奪編劇金獎，客家電視憑藉《星空下的黑潮島嶼》、《阿婆非死不可》及《活力新故鄉》共奪下9項大獎，包括金鐘戲王黃河奪男演員表演銀獎、金鐘戲后楊麗音拿下女演員表演獎銀獎，為台灣影視再添國際榮耀。

《零日攻擊》製作人鄭心媚（圖）在線上致詞。 （翻攝自臉書）

「紐約電視獎」創立於1957年，是全球歷史最悠久、規模最大的國際影視競賽之一，長年表彰新聞、紀錄片、戲劇與品牌內容等領域的優秀作品，評審團則由全球數百位專業影視工作者組成，具高度指標性。

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楊麗音以《阿婆非死不可》獲紐約電視獎女演員表演獎，開心又驕傲。

（客家電視台提供）

鄭心媚身為《零日攻擊》製作人與編劇統籌，得知喜訊後感性表示：「寫這個故事很不容易，尤其中國的威脅仍是現在進行式。感謝所有勇敢的編劇與主創團隊一起成就了這個屬於台灣的故事，讓世界看見台灣。」

黃河以《星空下的黑潮島嶼》獲男演員表演獎，表示能為被忽視的人發聲很幸福。

（客家電視台提供）

她目前正著手構思《零日攻擊》電影版，坦言近年愈來愈深刻感受到，「台灣已經是關乎世界秩序的一部分」，她指出《零日攻擊》描寫政治人物、軍方、媒體、台商及一般家庭，在戰爭陰影與資訊戰攻防下的人性抉擇，從來不只是戰爭故事，「而是在寫『當侵略真的來臨時，我們會選擇成為什麼樣的人。』」

而黃河與楊麗音是本屆紐約電視獎唯二獲獎的台灣演員。黃河得知獲獎時正好在紐約旅行，難掩興奮表示：「演員最幸福的事，就是能替那些被忽視的人發聲。羅有德雖是虛構角色，卻承載著台灣歷史黑暗時代裡許多勇敢靈魂的縮影。很開心能把這段故事帶到紐約，也謝謝評審、團隊，以及所有曾在逆境中奮鬥的人們。」

楊麗音以《阿婆非死不可》榮獲女演員表演獎銀獎，她開心表示：「非常感謝紐約電視獎與所有評審，能得到這個獎真的非常開心、也很驕傲。我最想感謝的是整個工作團隊，因為有大家，才能讓作品被世界看見，真的非常光榮。」

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