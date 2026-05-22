影帝史貝西撇性侵官司 坎城宣告復出

凱文史貝西（左）攜手維亞萊曼踏上第79屆坎城影展紅毯，出席電影《戴高樂：鐵血年代》首映會。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎影帝凱文史貝西20日攜手模特兒維亞萊曼一同現身第79屆坎城影展，出席法國傳記電影《戴高樂：鐵血年代》（暫譯，De Gaulle: Tilting Iron）首映，成為外界關注焦點。

捲MeToo重創事業 始終堅稱清白

現年66歲的史貝西，過去曾以電影《刺激驚爆點》、《美國心玫瑰情》與影集《紙牌屋》等作品紅遍全球，卻在2017年「#MeToo運動」期間遭多名人士指控涉及性不當行為，導致演藝事業重挫，不過他始終否認所有指控，近年也陸續在多起官司中獲得有利結果。

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其中，紐約法院曾於2022年駁回一宗向史貝西求償4000萬美金（約台幣12.61億元）的民事訴訟；2023年，史貝西也在英國涉及的9項性犯罪指控中獲判無罪。今年3月，他也已和3名在英國對他提出民事訴訟的男子達成庭外和解，近期更積極重返演藝事業。

凱文史貝西遭性侵指控重挫演藝事業，不過近年多起官司已獲判無罪及和解。（美聯社）

痛批好萊塢封殺文化 驚吐：歷史正在重演

史貝西去年出席位於坎城的慈善晚宴時，曾針對好萊塢「封殺文化」發表激烈演說，直言：「我從歷史中學到了很多——歷史往往會重演。好萊塢黑名單時代，是我們歷史上非常可怕的一段時期，我們必須記住它，才能避免同樣的事情再次發生。」相關發言當時也引發外界熱議。

儘管爭議仍未完全平息，史貝西近年已逐步重返幕前，去年接受英國《電訊報》訪問時，坦言自己如今已沒有固定住所，財務狀況吃緊，「幾乎沒有收入，但所有開銷都還在持續。」

第79屆坎城影展於當地時間5月23日閉幕。

※尊重身體自主權 請撥打113、110

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