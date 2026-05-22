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娛樂 最新消息

邱瓈寬怒捍K-SPARK清白 駁後台合照詐騙套路

邱瓈寬呼籲粉絲不要上當。（寬魚國際提供）邱瓈寬呼籲粉絲不要上當。（寬魚國際提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓流拼盤「K-SPARK IN KAOHSIUNG」將於5月30日在高雄世運主場館舉行，主辦單位「寬魚國際」執行長邱瓈寬昨受訪，坦言近期網路有許多不實謠言，對此非常氣憤，呼籲消費者別輕易上當。

K-SPARK集結GD、太妍、FTISLAND、DPR IAN及KiiiKiii等重量級卡司，備受矚目。只是自消息公布以來爭議不斷，先是被傳出與黃牛勾結，如今又傳出可以到後台拍照等烏龍謠言，讓邱瓈寬大動肝火，直接在網上開嗆。她昨受訪表示：「我看了真的很火，我們才沒有到後台拍攝的環節。我自己也忍不住上去罵，哪來的死詐騙！」

邱瓈寬再次嚴正聲明，這是一場非常有誠意的演唱會，主辦不可能偷票，也從來不跟黃牛、詐騙來往。她也趁機宣布，週六（23日）中午12點清票的同時，會再加開視線不良區，希望還在觀望的粉絲購買原價且合法的票券。

先前澳門場亂象不斷，觀眾為了搶看GD，台下出現「拉椅子」等狀況，邱瓈寬表示會積極宣傳，不會讓類似事件發生。工作人員也透露，邱瓈寬親力親為，台北、高雄兩頭跑，都沒有睡好覺，就是希望讓觀眾記住最美好的一晚。

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