金秀賢「蒙冤15個月」韓檢警聲押金世義─AI變造錄音竄改對話 買凶、40億封口費全是假

金秀賢去年在澄清記者會上聲淚俱下，但當時幾乎沒有人相信他的清白。（法新社）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕金秀賢案在2025年3月爆發，讓這位韓流巨星一夕之間跌落谷底，沒想到時隔15個月，事情卻出現戲劇性的重大變化。南韓檢警研判，爆料的「橫豎研究所」主播金世義涉嫌造假，已在昨天聲請羈押。

金秀賢（左）一再強調自己與金賽綸交往時，女方已成年。（翻攝自YouTube）

金世義為YT收益 渲染交往未成年金賽綸

韓媒《中央日報》昨天這篇獨家報導震驚社會，指首爾江南警察署經調查後，發現金世義為獲得YouTube收益，刻意散布與金秀賢有關的假訊息，明知道金秀賢沒有在金賽綸未成年時就交往，卻依舊散布不實訊息誹謗他。

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警方也指出，金世義公開的聊天紀錄當中，總共有7處是經過編輯竄改，試圖營造是金賽綸、金秀賢兩人真實對話的假象。另外，金世義公開的金賽綸錄音檔，是AI變造；而曾直指金秀賢方面提議支付40億韓元（約8365萬台幣）封口、買兇殺害爆料者也是假的。

金秀賢的好形象在一夕之間跌到谷底。（本報資料照）

金秀賢名譽事業全毀 至今仍接受精神治療

警方表示，這一系列操作已導致演員金秀賢的社會聲譽及經濟狀況全面崩塌，嚴重摧毀其職業生涯的根基，更指出金秀賢至今仍持續接受精神官能方面的治療，若外界繼續散布假消息，恐對受害者造成無法挽回的重大二次傷害。

首爾中央地方檢察廳前天以違反《性暴力犯罪處罰法》向法院聲請羈押金世義，理由包括涉案嫌疑人有逃亡、湮滅證據及串供等可能性。

金秀賢的律師高尚祿指出，金賽綸家屬的律師富智錫竟然也在嫌疑人名單中，此一狀況非比尋常，強調會繼續釐清真相，還給金秀賢清白。

此事隨即在韓網引起熱烈討論，不少人怒控「橫豎研究所」毀金秀賢一生，為他打抱不平；也有理性網友認為，目前事件尚未水落石出，呼籲勿輕信任何未經證實的消息。至於被列為嫌疑人的金世義則反駁，檢方此舉意所有圖，無非是要阻礙他們繼續報導政治人物的性犯罪案件。

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