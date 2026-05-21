自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李千娜失言沉寂3個月 賣力練翹臀

李千娜歷經失言風波，受訪談及近況。（記者胡舜翔攝）李千娜歷經失言風波，受訪談及近況。（記者胡舜翔攝）

停下腳步陪寶寶 增胖5公斤 備戰下一個作品

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜昨天出席活動，她拍攝電影《世紀血案》掀波，加上失言引爭議，由於後續爆出未徵得當事人家屬授權，她已向劇組相關人員提出刑事詐欺告訴，受訪回應：「就在走司法程序，一切等待審理結果。」

李千娜低調沉寂3個月，透露近來的生活就是照顧寶寶及運動，想要像合作舞台劇的隋棠一樣練出翹臀，「剛好有這次的機會停下腳步，繼續努力在下一個作品上。」她透露為了鍛鍊身材努力增肥，已經胖了5公斤。

李千娜坦言，這段時間工作受到不少影響，她也多了時間沉澱心情，「想盡辦法讓自己變得更好，也許有失去，也得到很多，有一部分有點重新開始、重新出發的感受。」她很感謝老公黃尚禾的陪伴，「老公最近其實都在拍《豆腐媽媽》，常常很晚回家，到家還是會來關心我。」還有女兒顧穎時常給她打氣，「女兒也有受到波及，我也是滿心疼的！」

此外，伊林娛樂董事陳婉若的導演兒子Len，被爆與伊林旗下24歲的歌手申力安交往中，昨天陳婉若與申力安出席同場活動。陳婉若大方送上祝福，直說年輕男女談戀愛很正常。申力安也稱工作上不會有影響，至於是否改口叫陳婉若「媽媽」，申力安聞言驚呼：「我還沒有結婚，不用叫吧。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中