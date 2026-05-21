李千娜失言沉寂3個月 賣力練翹臀

李千娜歷經失言風波，受訪談及近況。（記者胡舜翔攝）

停下腳步陪寶寶 增胖5公斤 備戰下一個作品

〔記者陽昕翰／台北報導〕李千娜昨天出席活動，她拍攝電影《世紀血案》掀波，加上失言引爭議，由於後續爆出未徵得當事人家屬授權，她已向劇組相關人員提出刑事詐欺告訴，受訪回應：「就在走司法程序，一切等待審理結果。」

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李千娜低調沉寂3個月，透露近來的生活就是照顧寶寶及運動，想要像合作舞台劇的隋棠一樣練出翹臀，「剛好有這次的機會停下腳步，繼續努力在下一個作品上。」她透露為了鍛鍊身材努力增肥，已經胖了5公斤。

李千娜坦言，這段時間工作受到不少影響，她也多了時間沉澱心情，「想盡辦法讓自己變得更好，也許有失去，也得到很多，有一部分有點重新開始、重新出發的感受。」她很感謝老公黃尚禾的陪伴，「老公最近其實都在拍《豆腐媽媽》，常常很晚回家，到家還是會來關心我。」還有女兒顧穎時常給她打氣，「女兒也有受到波及，我也是滿心疼的！」

此外，伊林娛樂董事陳婉若的導演兒子Len，被爆與伊林旗下24歲的歌手申力安交往中，昨天陳婉若與申力安出席同場活動。陳婉若大方送上祝福，直說年輕男女談戀愛很正常。申力安也稱工作上不會有影響，至於是否改口叫陳婉若「媽媽」，申力安聞言驚呼：「我還沒有結婚，不用叫吧。」

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