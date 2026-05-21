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周杰倫估砸6.4億圓夢收藏馬諦斯名畫 甜釋《七月的極光》MV

周杰倫選在520上架新歌MV，帶給粉絲浪漫感受。（杰威爾提供）周杰倫選在520上架新歌MV，帶給粉絲浪漫感受。（杰威爾提供）

周杰倫到法國尼斯時，有去馬諦斯故居前駐足。（翻攝自IG）周杰倫到法國尼斯時，有去馬諦斯故居前駐足。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕昨天是象徵「我愛你」的「520」浪漫日子，「周董」周杰倫選在這天推出甜蜜歌曲《七月的極光》MV，另外也開心分享，圓夢收藏到法國野獸派藝術家亨利馬諦斯的名畫。

周杰倫在社群分享圓夢珍藏馬諦斯名畫的消息。（翻攝自IG）周杰倫在社群分享圓夢珍藏馬諦斯名畫的消息。（翻攝自IG）

周董除了以《七月的極光》MV當成送給粉絲的禮物，他也送給自己一份超珍貴禮物，那就是終於收藏到馬諦斯於1924年創作的油畫名作《The Morning Session》，推估是以2千萬美金（約台幣6.4億）得到這幅畫作。

談起《七月的極光》創作緣由，來自於前年周董親自駕車帶著老婆昆凌還有小孩，在旅途中幸運目睹了粉色極光與璀璨流星同時劃過夜空的震撼畫面，當時他深受感動，在社群寫下：「這個畫面我如果不寫首歌，有點說不過去！對吧？」結果他說到做到，把心中的感動寫成歌，由他譜曲，並由好搭檔方文山填詞，方文山談到：「在七月看到極光的機率很少、很特別，就像追尋到可貴的愛情一樣幸運！《七月的極光》象徵著愛情裡的甜蜜與所有美好。」

MV中周董駕駛著復古經典車馳騁在澳洲墨爾本郊區遼闊的公路上，將一望無際的風光盡收眼底，沿途的向日葵花海、「12門徒石」的壯麗景色也令人留下深刻印象，周董在MV中也出現在加油站，加油時手臂的肌肉線條讓粉絲看了很驚喜，還聯想起他在電影《頭文字D》裡的帥氣模樣。

另談到馬諦斯，周董說：「以前在尼斯的時候，我常常站在亨利馬諦斯故居樓下，望著窗邊的陽台。我常常想像，有一天他也站在那裡，凝視著尼斯的陽光，陷入沉思，然後回到工作室繼續創作。」

周董開心透露：「我還夢想著有一天能收藏到他那段時期在尼斯創作的作品，從未想過，今天，這個夢想竟然真的實現了。」蔡康永看到周董新收藏畫作也說：「超棒的馬諦斯！」經查詢，蘇富比網站顯示周董收藏的畫作售價為2千萬美金，不過對於周董是否就是得標者本人，以及他花下多少錢收藏這幅名畫？杰威爾音樂低調回應：「不過問藝人私領域的事情。」

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