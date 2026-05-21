洪都拉斯駐村愛上台東 動念置產養老 人生目標把錢花光光

洪都拉斯愛上台東，坦言有意在當地置產當作退休規劃之一。（記者陳奕全攝）

記者林欣穎／專訪

施名帥（左起）、洪都拉斯、黃姵嘉、周厚安與狗狗秋寶到台東展開駐村，拍攝《啊喔！最Kiang駐村小隊2》 。 （資料照，記者陳奕全攝）

洪都拉斯與施名帥錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊》第二季，這次攜手新成員周厚安、黃姵嘉，到台東駐村長達一個月，深入池上、鹿野、關山等地參與社區活動。今年將滿61歲的洪都拉斯，坦言因拍攝更加愛上台東，甚至萌生退休後到當地置產的念頭，想蓋一間度假小屋，豁達表示：「我目標就是死之前把錢都花光！」

拍第二季經驗豐富 笑看新手周厚安

拍攝《駐村小隊》已累積不少經驗的他，這次錄影特地隨身攜帶過敏藥、痛風藥備用，還準備筋膜槍在收工後按摩放鬆。他感謝當地鎮長與居民一路相挺，「大家自動自發幫了很多忙，像關山鎮長主動協調場地、安排流動廁所，我們和當地感情都特別好。」

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談到新加入的周厚安，洪都拉斯說原本對周厚安的印象是涉世未深的演員，「他的表演專業無庸置疑，但他（錄影）一開始太衝了，一下放太多電，後面體力容易跟不上。」由於實境節目講求長時間耐力與節奏掌控，「錄外景就像長距離比賽要懂得配速、先觀察狀況，這也是做實境節目的心法，後來周厚安這點也做得很好了。」

近期打算台東看地 想飛美看NBA與MLB

洪都拉斯笑說，透過節目認識許多當地朋友，里民們都成了他的好朋友，「我之後去玩，可能一毛錢都不用花，大家都很熱情說要『毀滅性招待』。」他也有感而發表示，台東非常適合退休、避暑，目前甚至已與當地友人聯絡，近期打算去看地，「我真的很想在台東置產，自己蓋房子，可以種田、休息。」

至於有沒有準備養老金？洪都拉斯坦言，自己沒有特別設定目標數字，只希望在人生最後把錢花在想完成的事情上，「我目標就是去英國打一場高爾夫、看一場NBA跟MLB比賽，還有一場F1賽車。」

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