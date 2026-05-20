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娛樂 最新消息

五月天祭大招重返大巨蛋 粉絲523摩拳搶票

五月天穿上高中制服，復刻青春回憶。（相信音樂提供）五月天穿上高中制服，復刻青春回憶。（相信音樂提供）

五月天演唱會有許多驚喜內容，冠佑（左）和石頭與MAYDAY MAX同樂。（相信音樂提供）五月天演唱會有許多驚喜內容，冠佑（左）和石頭與MAYDAY MAX同樂。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕五月天7月3日起將重返台北大巨蛋開唱，近期在巡演中團員復刻不少音樂歷程中的重要畫面，喚起粉絲青春回憶，但阿信不怕台北場沒有驚喜，放話：「以為大巨蛋沒有大招了嗎？」請歌迷等著接招。

日前五月天在鳥巢完成在該場館累計的第55場演出，締造新紀錄，任賢齊也到場支持，感性談到：「我這個當哥的，一路看著，心裡有說不出的安慰。舞台上的燈太亮，你們大概看不見我在角落裡的微笑。但沒關係，風會知道，那些年的倔強和汗水，終於開出了最美的花。繼續唱吧，讓更多人聽見你們的聲音，哥哥永遠在台下為你們鼓掌。」

五月天演唱會有全新打造的侏羅紀世界，巨型恐龍成為搶拍焦點，另外也穿上高中制服，重現青春之歌，或是穿上「OKL’a」T恤，重現當年團員首度主持的節目《OKL’a相遇五月天》，回味當年在平溪月台彈唱的畫面，冠佑大女兒「小玫瑰」劉芯妤也再次擔任開場嘉賓，演唱《瞬間》等創作曲。

「回到那一天」大巨蛋版演唱會，7月3至12日期間將演出7場，門票5月23日上午11點在拓元售票系統全面開賣。

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