傅孟柏母親節放老婆5天自由 挑戰帶一歲女兒遊日

傅孟柏寵妻不手軟，砸30萬幫老婆植牙、整理門面。（記者潘少棠攝）

〔記者李紹綾／台北報導〕傅孟柏昨出席運動品牌記者會，他自曝送老婆「5天自由」當母親節大禮。因女兒出生至今，老婆幾乎沒有私人時間，這回趁母親節全家赴日旅遊，老婆因工作要先回台，他便主動留在日本，挑戰「一打一」帶1歲多女兒旅行。

傅孟柏頂著眼球紅腫現身，無奈爆料女兒「沒有遺傳到我的睡相」，笑說：「女兒睡姿比較狂野，會轉兩圈，腳後跟直接撲上我的臉。」結果一覺醒來竟眼球出血。

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升格當爸後，傅孟柏坦言Me Time被切得零碎，生活全得配合女兒作息。他透露，通常趁女兒午睡偷溜出去騎車放風，最長僅2小時。他笑認越野摩托車是自己的「小老婆」，最近剛添購新車。因時間難配合，幾乎約不到車友，早已習慣獨來獨往：「我比較喜歡一個人慢慢騎，騎到一些沒有人的地方。」

傅孟柏提到，每次買車前都會先向老婆「申報用途」：「我會讓她明白我的目的是什麼，我不是只買，我會練越野、練攝影創作。」雖然買車精打細算，但他疼老婆毫不手軟，母親節除了送上5天自由時間，還砸30萬元幫老婆做植牙療程，替另一半進行「門面大整理」。

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