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邱鋒澤8月北流浪漫開唱 直言五堅情合體有點難

邱鋒澤8月北流浪漫開唱 直言五堅情合體有點難邱鋒澤夏天將在北流開唱，透露也會唱新歌。
（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕邱鋒澤8月22日將前進台北流行音樂中心舉行「Bend The Lines Concert」，時間剛好是七夕情人節後幾天，加上門票又選在「520」開賣，都是浪漫日子，但他單身5年，透露目前心態是「單身中努力找幸福」。

雖然邱鋒澤對感情話題相當低調，但他公司旗下歌手艾薇和男友吳霏卻感情甜蜜又常放閃，邱鋒澤替艾薇開心，笑說：「找到適合另一半，值得慶祝和分享，我對感情想法低調，如果未來可以像婁峻碩有幸福美滿家庭，我也會和大家分享，但我不是會分享戀情的人，除非踏入家庭。」

近期邱鋒澤迷上匹克球，Toro也成為他的新球友，邱鋒澤原本想開球場，但私下了解可能需要上千萬，笑說：「我寧願做音樂。」被問到是否有機會打球中找到另一半？他笑說：「我比較難擦出愛的火花，我很在意輸贏，只會想有沒有打到夠本？」

談到演唱會嘉賓，歌迷期待找五堅情合體，邱鋒澤直言：「有點難，零九的事情（閃兵事件），五堅情暫時休團，現在各自焦點放在自己身上。」演唱會門票5月20日中午12點開賣，購票可洽寬宏售票、萊爾富及OK便利商店。

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