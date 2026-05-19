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娛樂 最新消息

動力火車鬆口試試大巨蛋 孫燕姿懷念台北生活 歌神叮囑不要放棄唱歌

動力火車顏志琳（左）和尤秋興完成小巨蛋演唱會最想去打高爾夫球放鬆。（記者潘少棠攝）動力火車顏志琳（左）和尤秋興完成小巨蛋演唱會最想去打高爾夫球放鬆。（記者潘少棠攝）

〔記者張釔泠、陳慧玲／台北報導〕動力火車順利完成小巨蛋3場演唱會，慶功再次感謝嘉賓田馥甄，尤秋興說：「她讓我們演唱會更有氣質！」並誇昔日師妹是大紅人，人紅了有自信就更有光。孫燕姿「就在日落以後」巡演攻頂台北大巨蛋，前晚也特別回憶在台北生活的點滴。

孫燕姿在大巨蛋熱唱兩晚，勾起曾經在台北生活的回憶。（Make Music提供）孫燕姿在大巨蛋熱唱兩晚，勾起曾經在台北生活的回憶。（Make Music提供）

唱完小巨蛋，動力火車再次被拱挑戰大巨蛋，顏志琳說：「唱完3場有點捨不得，意猶未盡，或許以後可以試試看大巨蛋。」但尤秋興顧慮比較多：「大巨蛋也是指標，但困難度更高，要仔細思考一下，如果可以當然也希望。」

網友熱烈討論尤秋興到底在台上換幾把吉他，他也親自解答：「說實在，我只換5把，本來想帶更多來，買吉他掛在家裡沒有成就感，很像藝術展，演唱會就是要給人家看。」另外顏志琳16歲小女兒3場都擔任合音，也引起網友注意，尤秋興誇她從小就很會唱，「她就像小阿妹。」

前晚開場孫燕姿和全場打完招呼後，感性道：「2000年在這裡發行我的第一張專輯、（辦）第一場個人演唱會，下大雨大家撐著傘陪我唱歌，那些畫面都歷歷在目⋯轉眼26年了，我們來到台北大巨蛋，室內不怕下雨，謝謝你們都還在。」氣氛感人。

孫燕姿分享她很懷念當時住在台北的日子，那時吃不完的麻辣鍋會拿來再煮泡麵，每天坐同事開的車去跑通告，她說：「今天能來的舊同事們，我要謝謝你們。」

大螢幕上出現藝人好友們的影片，「歌神」張學友稱讚她絕對是獨一無二的，他說道：「在我眼裡燕姿是一個非常有特色，無論聲音跟個性，都是非常不一樣的女生，即便現在她已經結婚了、生子了，然後身分也不一樣了，可是我都希望，燕姿可以在不同的崗位上做得很好。」暖心叮囑她千萬不要放棄唱歌表演。

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