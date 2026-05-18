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娛樂 最新消息

吳宗憲噤聲孫安佐風波 「2金句」告誡鹿希派：爸爸沒做你就不能做

吳宗憲樂當「演唱會咖」，將帶著初心前往海外繼續巡迴。（記者王文麟攝）吳宗憲樂當「演唱會咖」，將帶著初心前往海外繼續巡迴。（記者王文麟攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王吳宗憲昨出席樂齡活動，面對演藝圈多事之秋，他感觸極深，提及昔日「憲憲家族」愛將温嵐因敗血性休克住進ICU，憂心表示：「聽說是敗血症引發腎臟問題，健康真的很重要。」透露群組都在為「嵐妹」集氣，一看到消息就馬上幫她祈福禱告。

吳宗憲隔空告誡鹿希派（圖）要為自己的人生負責。（資料照，記者胡舜翔攝）吳宗憲隔空告誡鹿希派（圖）要為自己的人生負責。（資料照，記者胡舜翔攝）

孫安佐昨涉公共危險等罪嫌被士林地院裁定羈押禁見，吳宗憲坦言過往風波關心過，這回不多談，「人家不樂意，我們就不要多說」。他話鋒一轉，隔空告誡兒子鹿希派要為人生負責：「如果你不好好面對人生，那就只好讓人生來面對你。」並語重心長地拋出金句：「爸爸做什麼，你可以跟著做；爸爸沒有做的，你就不能做！」

吳宗憲看透演藝圈風雨，宣布要回到初心，「不當綜藝咖了，我根本是演唱會咖！我的演唱會辦得比杰倫、蔡依林都好！」他透露3月開唱唱到《離人》時連自己都差點掉淚：「裡面歌詞寫：『有人說一次告別，天上就會有顆星又熄滅』，唱的時候真的很感動。」他接下來將在星馬、中國舉辦10場巡迴，全力回歸歌手身分。

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