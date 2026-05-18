動力火車合體田馥甄粉絲賺爆 驚喜合唱張雨生名曲

動力火車邀到昔日師妹田馥甄（中）當嘉賓合唱，帶來很大驚喜。（記者潘少棠攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車昨晚在小巨蛋完成台北最終場「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，邀請到昔日同門師妹，金曲歌后「Hebe」田馥甄擔任嘉賓合唱，雖然田馥甄已約滿離開老東家8年了，但是對於邀約，「師兄一開口、師妹就答應」，也讓上萬粉絲幸運賺到。

動力火車順利完成小巨蛋演唱會，帶給歌迷滿滿回憶。（記者潘少棠攝）

最終場揭女神送花密碼 驚喜合唱張雨生名曲

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其實在動力火車首場演出時，田馥甄就已先送花祝福，花牌寫下「永遠的師兄，除了愛你還能愛誰！」沒想到竟是暗藏秘密，昨晚她和動力火車正是合唱張雨生寫的《除了愛你還能愛誰》，另外田馥甄也唱了《還是要幸福》當成送給師兄的祝福語。

尤秋興透露：「剛剛Hebe升上來，我起雞皮疙瘩。」田馥甄則感性談到：「非常開心師兄邀請我參加你們的演唱會，心裡很感動，動力火車一路走來，歲月流轉，一路向前，很認真把歌唱好，保持幽默感。」也回想起16、17歲參加選秀節目，當時動力火車就是評審，「不管世界怎麼變，你們還是我的師兄，我和動力火車的關係就好像一家人，人生最重要時刻都不會缺席！」

尤秋興則說田馥甄以前是可愛，現在是美麗，爆料：「她以前有點俏皮，還會扮鬼臉，是個很活潑的小女生。」還形容田馥甄現在像是高掛月亮的女神，當知道她答應當嘉賓時，他和顏志琳都興奮跳起來。

這次動力火車歌單中加了一些較少演唱的歌曲，像是昨天唱的《不要怪我》，還有安可段落的《看著你看著他》。由於昨晚動力火車和孫燕姿分別在小巨蛋和大巨蛋舉辦最終場演唱會，因此兩個場館周邊停車位一位難求，尤秋興說有朋友打電話給他，反映都找不到停車位，他開玩笑說：「不要怪我們，要怪就怪孫燕姿，她在大巨蛋有4萬人，她佔太多位子了，我們只有1萬人，沒有找到停車位不要怪我們。」

忙完台北演出，動力火車8月會飛往新加坡開唱，另外也有許多城市提出邀約，目前都在評估時間中。

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