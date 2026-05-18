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韓劇「皇室IP」老梗不老套─不只護妻狂魔、《21世紀》觀眾更愛女主角智商在線

IU（左）、邊佑錫先婚後愛，讓人看得欲罷不能。（Disney+提供）IU（左）、邊佑錫先婚後愛，讓人看得欲罷不能。（Disney+提供）

記者廖俐惠／專題報導

以「南韓皇室」為題材的韓劇堪稱不敗神話，從2006年的尹恩惠、朱智勛主演的《宮》，一直到今年的《21世紀大君夫人》，IU、邊佑錫再度勾起20年前的那份心動，故事背景設定仍施行君主立憲制的南韓，老掉牙的「先婚後愛」題材，加上跨越階級的愛情故事，至今依然讓觀眾百看不厭。

宋智孝（左起）、朱智勛、尹恩惠、金楨勳等人演出的《宮》堪稱經典中的經典。（翻攝自MBC）宋智孝（左起）、朱智勛、尹恩惠、金楨勳等人演出的《宮》堪稱經典中的經典。（翻攝自MBC）

《宮》朱智勛×尹恩惠 皇室浪漫喜劇的聖經

南韓漫畫大作《宮》在2006年被翻拍成電視劇後，立刻在亞洲掀起現象級旋風，不僅是推動韓流的一大功臣，更被韓媒稱為「皇室浪漫喜劇的聖經」。

當年找來女偶像出身的尹恩惠以及模特兒朱智勛合組CP，兩人因演出該劇身價暴漲，尹恩惠活潑可愛卻堅強的平民女孩形象，大受觀眾歡迎，此後戲約不斷，後來接演《咖啡王子1號店》，自此奠定韓劇天后地位。

朱智勛則從默默無名的模特兒瞬間躍升為「國民皇太子」，宛如從漫畫走出來的俊秀外表與憂鬱迷人的眼神，迷倒萬千少女。儘管後來因為涉毒遭逮，沉寂一段時間，但回歸後成功轉型為實力派演員，至今在演藝圈地位依舊屹立不搖。

值得一提的是，當年「皇子fan」分成兩派，一個是支持朱智勛的「李信派」，另一個則是支持金楨勳飾演的皇位第二順位繼承人「李律派」。劇情中，李律因故錯失與申采靜成親的機會，一路陪伴女主角的「深情男二」形象，讓許多在電視機前的少女以及婆婆媽媽都超級心疼，直呼：「李信給女主角，我們要李律！」可惜金楨勳後來同樣因為不愛惜羽毛，鬧出酒駕事件之後便幾乎銷聲匿跡。

IU（左）、邊佑錫在劇中舉行皇室婚禮。（Disney+提供）IU（左）、邊佑錫在劇中舉行皇室婚禮。（Disney+提供）

《21世紀大君夫人》IU×邊佑錫 先婚後愛玩新招

《21世紀大君夫人》則是找來演歌雙棲的天后IU主演，被韓媒譽為「值得信賴的演員」的IU，從古裝劇到時裝劇樣樣都在行，包括《月之戀人—步步驚心：麗》、《德魯納酒店》、《我的大叔》，到去年獲獎無數的《苦盡柑來遇見你》，在在證明「IU出品，必屬精品」。

除了收視掛保證的IU之外，劇組更相中2024年因《背著善宰跑》爆紅的邊佑錫擔綱男主角，邊佑錫在前年升格為亞洲新男神，外界認為下一部作品將是延續人氣、證明自己的關鍵，結果他真的很會挑，在暴增20倍的劇本邀約當中，選中了《21世紀大君夫人》打響回歸第一砲。

IU（左）、邊佑錫跨越圍牆的浪漫之吻，象徵著兩人的愛超越階級身分。（Disney+提供）IU（左）、邊佑錫跨越圍牆的浪漫之吻，象徵著兩人的愛超越階級身分。（Disney+提供）

儘管大眾對邊佑錫的演技褒貶不一，但從「話題度」數據顯示，自開播以來，邊佑錫的「提及量」較去年同期增加超過627%，可看出兩人劇中「先婚後愛」的情節仍讓許多觀眾買單。大結局收視率為13.8％，刷新自身最高成績，更是Disney+史上全球首播觀看次數最高的韓劇。

【翻轉階級與性別 從灰姑娘到女強男弱】

以皇室為故事背景的劇情鋪陳，透過矜貴帥氣的王子殿下與「麻雀變鳳凰」的平民公主，讓觀眾得以一度逃離社會現實，宛如置身於童話世界般。

朱智勛在《宮》中的「國民皇太子」形象，極具觀眾緣。（翻攝自MBC）朱智勛在《宮》中的「國民皇太子」形象，極具觀眾緣。（翻攝自MBC）

童話外衣下的皇室內鬥

在《宮》這部作品中，尹恩惠飾演的申采靜本來只是個普通高中生，因父母欠債，意外與朱智勛飾演的帥氣皇太子「指腹為婚」，儘管兩人最後心意相通，但在由宋智孝飾演的心機前女友閔孝琳從中攪局下，再加上痴情男二霸氣護花，高潮迭起的「皇室四角戀」，讓人看得膽戰心驚。

尹恩惠詮釋活潑可愛卻堅強的平民女孩。（翻攝自MBC）尹恩惠詮釋活潑可愛卻堅強的平民女孩。（翻攝自MBC）

相較之下，《21世紀大君夫人》雖拋出「先婚後愛」老梗，但發展方向卻反其道而行。IU飾演的成熙周一開始就是人生勝利組，雖然是財閥出身、樣樣都拿第一，偏偏卻只是家族中的私生女，為了鞏固地位而主動向邊佑錫飾演的理安大君求婚。

而理安大君雖然擁有皇室身分、備受百姓愛戴，卻始終無法出頭，甚至捲入皇室內鬥的暗潮洶湧當中，貴為皇族卻並非意氣風發，這才與成熙周結為同盟，卻在過程中逐漸產生情愫、昇華為真愛。

IU在劇中自願嫁作大君夫人。（Disney+提供）IU在劇中自願嫁作大君夫人。（Disney+提供）

強強聯手 不再英雄救美

「階級差距」是皇室題材受歡迎的關鍵之一。《宮》的尹恩惠、朱智勛身分懸殊，庶民少女打破階級高牆、成功逆襲的灰姑娘故事，讓觀眾更能投射情感、產生共鳴。

而IU在《21世紀大君夫人》中是含著金湯匙長大的庶出繼承人，儘管有志難伸，但本來就是贏在起跑點的人，與身為皇族的邊佑錫也算是門當戶對，多少讓觀眾有些難代入。

IU飾演的成熙周即便是私生女，不過也是出身財閥的有錢富二代。（Disney+提供）IU飾演的成熙周即便是私生女，不過也是出身財閥的有錢富二代。（Disney+提供）

不過這也反映出時代價值觀的轉變，男尊女卑早已過時，如今女性不再是等待救援的弱者，就如同劇中，熙周保護理安大君般，從「英雄救美」轉向「強強聯手」的鬥智劇情，或許正是讓新時代觀眾買單、創造收視神話的重要關鍵。

邊佑錫飾演理安大君，雖然演技備受爭議，不過人氣增長許多。（Disney+提供）邊佑錫飾演理安大君，雖然演技備受爭議，不過人氣增長許多。（Disney+提供）

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