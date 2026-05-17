中島美嘉火鳥出意外 浴火重唱全場歡呼

中島美嘉帶來多首代表作，讓台下粉絲聽得如癡如醉。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本歌姬中島美嘉昨起一連兩天在北流開唱，結果唱到第二首歌《火鳥》就出狀況，立刻揮手喊停並道歉。台下粉絲也鼓掌給予她鼓勵，在1分鐘稍作調整後，中島美嘉重振旗鼓演唱，獲得全場歡呼聲。

中島美嘉舉起手喊停音樂，並向粉絲道歉。（記者王文麟攝）

十分重視此次專場演出的中島美嘉，週四就已經抵達台灣，更帶來8位樂手一起演出，甚至連兩天不斷電連續彩排2小時，難怪昨天上台喉嚨卡卡，粉絲也幾乎都能諒解。中島美嘉坦言，發生這個小意外，「我自己才是被嚇得不輕的人！」

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她希望能夠跨越語言隔閡，用真心唱給大家聽，請大家享受中島美嘉的世界。有趣的是，她分享每次來台灣一定要做的事，就是去吃鬍鬚張的便當，笑翻眾人。台下粉絲則趁機向她告白「我愛你」、「歡迎回家」，中島美嘉也喊出「我回來了」，感謝大家的支持。

中島美嘉演唱《NANA》主題曲《GLAMOROUS SKY》，許多粉絲都站起身跟著中島美嘉一起嗨。到了《曾經我也想過一了百了》時，全場屏氣凝神，被她的歌聲所打動，這樣的感動一直延續到最後，尤其是安可回來的第一首歌是她的代表作《雪花》，不少歌迷都當場流下淚水，氣氛溫馨。

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