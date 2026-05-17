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動力火車solo唱出男人心-邀派偉俊助陣合唱我很好騙

顏志琳solo表演展現鋼鐵外表下柔軟的心。 （記者胡舜翔攝）顏志琳solo表演展現鋼鐵外表下柔軟的心。 （記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕動力火車昨晚在小巨蛋舉辦第2場「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，顏志琳與尤秋興各自帶來solo演出，以「極致傷心情歌」為主題，展現鋼鐵外表下柔軟的心，唱出男人平時說不出口的遺憾。首場動力火車力邀哈林擔任嘉賓，昨晚則找來新生代歌手派偉俊助陣。

尤秋興（左二）solo表演選唱當年的求婚歌曲《二月》。 （記者胡舜翔攝）尤秋興（左二）solo表演選唱當年的求婚歌曲《二月》。 （記者胡舜翔攝）

昨晚顏志琳搶先介紹硬體舞台，開玩笑說：「這邊叫做『鋼鐵城市』，這花了很多錢，各位朋友如果喜歡的話，我們唱完可以帶幾根回去，不然很快就要拆掉了。」

派偉俊（中）擔任嘉賓助陣動力火車。（記者胡舜翔攝）派偉俊（中）擔任嘉賓助陣動力火車。（記者胡舜翔攝）

談到總價斥資8000萬，顏志琳又說 ：「 聽說這些錢可以養2個部落的人一輩子」，尤秋興則笑稱可以拿來「造橋鋪路」。

動力火車接著唱到與告五人合作的《我不該哭》，現場歌迷反應熱烈，還以為告五人是演唱會嘉賓，尤秋興立刻幽默表示：「告五人不在這裡，只能由『告二人』（來唱），有邀請過啦，可能小巨蛋太小，下次開大一點的再邀請他們來。」

顏志琳接著獨唱《我若不曾愛過你》、《厚重的記憶》兩首歌，尤秋興則選唱《還隱隱作痛》，還有自己當年的求婚歌曲《二月》，他還在台上談到：「現在已經結婚了吼，愛情還是非常可以信任的。」

動力火車暖心提攜後進，特別安排DJ solo以及Band solo帶來豐富的轉場演出，而台上的DJ還是同公司師妹「babyMINT」的粼粼，演唱會年紀最小的工作人員，則是顏志琳16歲的小女兒顏若霏，這次特別擔任爸爸的合音天使。

顏若霏展現大將之風清唱英文歌《Here》，好歌喉讓歌迷驚艷，尤秋興笑誇：「妳下來唱，我們上去當合聲。」誇讚顏若霏比爸爸還會唱。

派偉俊之前與動力火車合作速食店廣告，對於前輩提出擔任嘉賓的邀約，直呼「非常榮幸」，特別選了最愛聽的《我很好騙》要跟前輩合唱。

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