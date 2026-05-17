告五人超狂連4張專輯入圍金曲獎 霸氣許願奪最佳樂團送大禮

Z世代天團告五人演藝事業三喜臨門。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕夯團告五人連兩天在台北開唱，喜訊不斷的3人風光入圍金曲獎最佳樂團，締造連續4張專輯都獲提名的紀錄，他們昨天受訪謙虛表示：「感動與感謝評審的支持與肯定。」更霸氣祭出「祭品文」，喊話若順利得獎，將送出15支的代言手機讓歌迷抽獎，總價值突破台幣百萬。團內情侶檔雲安與犬青被追問感情事，兩人異口同聲表示「非常非常穩定」，目前沒有結婚規劃。

告五人以專輯《我們就像那些要命的傻瓜》入圍第37屆金曲獎最佳樂團。

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告五人昨今兩天舉辦「Run, Run, Run!黑夜狂奔」世巡最終場，3人除了入圍金曲獎，下半年還要登上日本殿堂級音樂祭Summer Sonic 2026，還有續約手機代言，將近20多個廣告邀約上門，非常受到歡迎。

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雲安透露，團隊這個月橫跨4個時區演出，從紐約一路飛回亞洲，幾乎天天都在調時差，「真的像博命演出。」

向來很愛「暴雷」的告五人，鬆口將再度踏上萬人場館，犬青受訪預告：「之後有一個很大的演唱會。」

話還沒說完立刻被唱片公司阻止，她笑說：「都是好事，下半年會非常豐富。」工作行程早已排滿到2028年。

此外，舞后温嵐因為敗血性休克住進加護病房，目前尚未脫離險境，告五人受訪表示得知消息非常震驚，認為身體健康非常重要，想找時間做健康檢查。

雲安很羨慕阿信近來瘦了一圈，透露已經連續半年吃燕麥當早餐，希望體脂能夠再下降。

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