狄鶯深夜黃湯下肚神預言 孫安佐隔日遭拘提

孫鵬（後排）、狄鶯（前排左）和孫安佐一家三口昔露出甜蜜笑容，記錄溫馨時刻。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕26歲星二代孫安佐因在社群高調分享在河堤測試「自製火焰槍」的影片，橘紅色巨大火柱伴隨黑煙的畫面驚動檢警。昨清晨檢警拂曉出擊突襲孫家，將孫安佐拘提。對於寶貝兒子又因軍火愛好登上社會版面，孫鵬透過經紀人回應：「配合調查。」簡短的一句話，寫滿了身為人父的無奈與身經百戰的豁達。

狄鶯酒後直播談起兒子孫安佐淚崩。（翻攝自Twitch）

在孫安佐被拘提前一晚，狄鶯開直播幾杯黃湯下肚，似乎早有不祥預感，罕見在鏡頭前痛哭失聲，委屈吶喊：「我很內疚…安佐真的不是壞孩子。都我的錯。如果我不是狄鶯的話，大家會這樣攻擊安佐嗎？他真的是善良好孩子。」她一邊搖頭一邊強力護航，認為兒子根本沒害過人。

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對於外界「慈母多敗兒」的批評，狄鶯哭喊不服，撂下狠話：「你們要來搜索把他帶走了，我絕對不保他，就讓他關吧！個人造業個人擔！」她一邊哭罵兒子是白痴，也透露了孫安佐的童年願望：「他一直都很想要當反恐小組，他想要保護我們全台灣人，真的。照顧我們全台灣人，但沒有人信他。」

狄鶯不忘強調自己沒喝醉，只是覺得受到委屈：「千錯萬錯都我的錯，檢調明天要來搜索我家，來啊，沒在怕，抓走算了，我信我兒子。」結果一語成讖，精準預告隔日被拘提結局。

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