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娛樂 最新消息

隋棠掌杓 「辦桌台灣隊」外交官力挺──藍正龍中餐丙級手抖腰痠、浩子廚藝地雷靠麥克風發光

「辦桌台灣隊」陳隨意（左起）、隋棠、藍正龍、浩子、美食YouTuber 千千回到台北，席開16桌辦感恩宴。（記者陳奕全攝）「辦桌台灣隊」陳隨意（左起）、隋棠、藍正龍、浩子、美食YouTuber 千千回到台北，席開16桌辦感恩宴。（記者陳奕全攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣首檔跨國辦桌實境節目《請世界吃桌》歷經雪梨、熊本、紐約等國際地標洗禮，最終章回歸台北，昨於四四南村席開16桌舉辦「感恩宴」。「辦桌台灣隊」成員隋棠、藍正龍、浩子、陳隨意與千千迎來終極挑戰，脫離總鋪師協助親自掌廚，現場更吸引101董事長賈永婕、莎莎及多國外交使節到場力挺。

隋棠親自備料掌廚，直呼心理、體力逼近極限。（記者陳奕全攝）隋棠親自備料掌廚，直呼心理、體力逼近極限。（記者陳奕全攝）

全員昨一早7點半就準時報到，面對排山倒海的食材，隋棠直呼心理與體力壓力都逼近極限。被問到有沒有人裝忙？全員異口同聲否認，強調現場像戰場一樣。其中，近3年沒公開露面的藍正龍，去年底剛考取中餐丙級證照，透露這次剛好學以致用，連高湯去雜質的專業細節都親自上手。不過烈日下長時間拍攝，也讓他累到直呼：「手有點抖、腰有點痠。」回憶起驚人的跨國拍攝，不禁感嘆：「不要拿自己興趣去挑戰別人職業。」

外場同樣火花四射，團隊中浩子被當場推舉為「廚藝地雷」代表，他大方自嘲廚藝為零，本想學廚藝，最後卻是拿起麥克風在世界十字路口主持，成功博得外國人青睞喊出「我愛台灣！」。

美食YouTuber千千則坦言每場錄影都極度辛苦，但聽到華僑反饋「很久沒吃台灣辦桌」就覺得一切值得。《請世界吃桌》將於6月6日起陸續在三立台灣台、華視、緯來綜合台播出。

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