自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

動力火車打造8千萬鋼鐵城市開唱 哈林助陣尤秋興讚pub最神

動力火車打造8千萬鋼鐵城市開唱 哈林助陣尤秋興讚pub最神動力火車邀哈林（中）當嘉賓，直呼他是偶像。
（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車昨晚再次登上小巨蛋舉辦「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，一連3場都完售，共將吸引3.3萬人欣賞，票房推估8745萬元。首場嘉賓請來「哈林」庾澄慶合唱，另外葛西瓦也現身合唱熱騰騰的新歌。

哈林和動力火車合唱《熱情的沙漠》，氣氛嗨爆。半年前動力火車就發出邀請，哈林也一口答應，過去雙方只在節目中互動，同台合唱是第一次。尤秋興說：「以前我們在pub演唱只有一個神，就是上帝，第二個就是哈林。」

動力火車昨凌晨釋出與葛西瓦合唱的新歌《玫瑰玫瑰》，昨晚葛西瓦也現身當嘉賓，能和動力火車合唱，他直呼「夢想成真」，更特別在歌曲裡面加上一段RAP表達他對動力火車的敬仰。

顏志琳小女兒驚喜合音 開場耳機出狀況

演唱會上也有小驚喜，顏志琳16歲的小女兒顏若霏昨加入合音天使行列，之後還小唱一段方大同的歌曲《愛愛愛》，尤秋興開玩笑說：「果然姓顏， 姓尤就不一定唱這麼好了。」尤秋興還爆料，顏志琳女兒在後台緊張說：「叔叔救救我。」他說：「我都救不了我自己了。」

為了讓動力火車演出更有氣勢，公司砸8千萬製作費打造，建構出充滿工業風的「巨型鋼鐵城市」，尤秋興開玩笑說：「比我家房子還要貴，知道價錢時我想說，為什麼不給我買房子就好？真的非常貴！」還風趣對歌迷說：「來這裡是很貴的欣賞表演，但我們的票最便宜，舞台設計最貴。」直說歌迷花3千多塊門票，坐在8千萬的舞台前很值得。

昨晚動力火車在小巨蛋開唱，對上新加坡天后孫燕姿在大巨蛋開唱，顏志琳說台北很熱鬧，誇歌迷：「你們來小巨蛋是最對的選擇。」尤秋興則說：「我們最好，你們最有眼光。」

動力火車以《光》當開場曲，不過才唱到第二首《再見我的愛人》，顏志琳的耳機就出狀況，一度短暫影響演唱，尤秋興趕緊幫忙唱，工作人員也上台處理，不過動力火車畢竟身經百戰，還是展現歌唱好實力，還盡情飆高音，讓歌迷聽得過癮。

另外唱到《除了愛你還能愛誰》，台下也出現大合唱場面。另外演唱會當然不能少唱《當》，安可則獻唱《忠孝東路走九遍》、《彩虹》等歌曲，同樣多次出現大合唱。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中