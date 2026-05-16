動力火車打造8千萬鋼鐵城市開唱 哈林助陣尤秋興讚pub最神

動力火車邀哈林（中）當嘉賓，直呼他是偶像。

（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕金曲獎最佳演唱組合動力火車昨晚再次登上小巨蛋舉辦「一路向前世界巡迴演唱會台北旗艦場」，一連3場都完售，共將吸引3.3萬人欣賞，票房推估8745萬元。首場嘉賓請來「哈林」庾澄慶合唱，另外葛西瓦也現身合唱熱騰騰的新歌。

哈林和動力火車合唱《熱情的沙漠》，氣氛嗨爆。半年前動力火車就發出邀請，哈林也一口答應，過去雙方只在節目中互動，同台合唱是第一次。尤秋興說：「以前我們在pub演唱只有一個神，就是上帝，第二個就是哈林。」

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動力火車昨凌晨釋出與葛西瓦合唱的新歌《玫瑰玫瑰》，昨晚葛西瓦也現身當嘉賓，能和動力火車合唱，他直呼「夢想成真」，更特別在歌曲裡面加上一段RAP表達他對動力火車的敬仰。

顏志琳小女兒驚喜合音 開場耳機出狀況

演唱會上也有小驚喜，顏志琳16歲的小女兒顏若霏昨加入合音天使行列，之後還小唱一段方大同的歌曲《愛愛愛》，尤秋興開玩笑說：「果然姓顏， 姓尤就不一定唱這麼好了。」尤秋興還爆料，顏志琳女兒在後台緊張說：「叔叔救救我。」他說：「我都救不了我自己了。」

為了讓動力火車演出更有氣勢，公司砸8千萬製作費打造，建構出充滿工業風的「巨型鋼鐵城市」，尤秋興開玩笑說：「比我家房子還要貴，知道價錢時我想說，為什麼不給我買房子就好？真的非常貴！」還風趣對歌迷說：「來這裡是很貴的欣賞表演，但我們的票最便宜，舞台設計最貴。」直說歌迷花3千多塊門票，坐在8千萬的舞台前很值得。

昨晚動力火車在小巨蛋開唱，對上新加坡天后孫燕姿在大巨蛋開唱，顏志琳說台北很熱鬧，誇歌迷：「你們來小巨蛋是最對的選擇。」尤秋興則說：「我們最好，你們最有眼光。」

動力火車以《光》當開場曲，不過才唱到第二首《再見我的愛人》，顏志琳的耳機就出狀況，一度短暫影響演唱，尤秋興趕緊幫忙唱，工作人員也上台處理，不過動力火車畢竟身經百戰，還是展現歌唱好實力，還盡情飆高音，讓歌迷聽得過癮。

另外唱到《除了愛你還能愛誰》，台下也出現大合唱場面。另外演唱會當然不能少唱《當》，安可則獻唱《忠孝東路走九遍》、《彩虹》等歌曲，同樣多次出現大合唱。

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