孫燕姿重回台北感觸多 開場就哽咽 2天吸8萬人朝聖

孫燕姿相隔12年在台北開唱，心情百感交集。（Make Music提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語天后孫燕姿相隔12年在台北開唱，舉辦2場「就在日落以後」巡迴演唱會，兩天總計近8萬人朝聖，票房吸金台幣3.5億。回到出道地點，孫燕姿心情百感交集，開場哽咽稱：「台北是第一個擁抱我的城市，在這裡從沒有人認識我，到五分埔到處都在播《綠光》。」首度在大巨蛋開唱，昨晚也發生意外插曲，天后在點歌環節疑似腿部不適，緊急坐在台上的椅子休息，工作人員也趕緊衝上台關心。

孫燕姿以華麗造型開場，造型激似奶瓶刷。

（Make Music提供）

極美光影五大篇章鋪陳情緒層次

孫燕姿首次在台北大巨蛋開唱，2場演唱會吸引8萬人朝聖。（Make Music提供）

演唱會透過「極美、未知、夢境、生活、人物」五大篇章鋪陳情緒層次，染上嶄新灰褐髮色的孫燕姿，開場以視覺效果滿分的造型登場，並以《我要的幸福》揭開序幕，極美光影瞬間點亮大巨蛋。緊接著一連串快節奏歌曲，包括《超快感》、《綠光》、《神奇》炒熱氣氛。

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孫燕姿熱情向全場觀眾喊話：「台北的朋友在哪裡？你們的聲音是不是最大聲的？大巨蛋可以多大聲？」歌迷則以震耳欲聾的尖叫聲回應。談到重返台北，孫燕姿感性說：「這個演唱會對我來講，有非常多的感觸，26年前我的第一份工作就是在這裡發生的！」

隨後孫燕姿笑稱：「26年了，大家都變了，白頭髮的白頭髮、老花的老花、胖的胖、腫的腫，重點是有些東西是不會變的，就像沒有一個47歲的婦人，像她這樣唱歌！」接著深情獻唱《我的愛》。

蔡依林影片笑爆好姐妹蹦床往事

孫燕姿首度在台北演唱新歌《飛瀑而下》，藝人好友與曾經的合作夥伴也透過影片談及過往的相處趣事，好姐妹蔡依林談到：「我記得有一次去新加坡工作，我們都還很年輕的時候，她帶著我去孩子的遊樂園，就是那種蹦跳床，看到她滿場飛，我連跳都跳不起來，感覺她比較像是在玩樂的小孩，比小朋友還更投入在彈跳室裡。」對孫燕姿的真性情感到印象深刻。

為了近距離寵粉，孫燕姿尾聲搭上以「日晷」為造型設計的「漂浮群島」舞台車繞場，並選唱《遇見》、《開始懂了》、《很好》、《我懷念的》等多首經典歌曲，滿場粉絲跟著合唱，反應非常熱烈。

結束首場演出，孫燕姿休息一天，明晚將舉辦第2場演唱會，她這次來台狂嗑大腸包小腸、米苔目、粉肝、虱目魚肚、涼麵等小吃，對台灣美食充滿想念。

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