〈台北電影獎入圍揭曉〉大濛13項大贏家 影帝影后對陣雙囍

《大濛》成為本屆台北電影獎入圍大贏家，女主角方郁婷（左起）、導演陳玉勳、男主角柯煒林一同入圍。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕第28屆台北電影節昨公布台北電影獎入圍名單，《大濛》以最佳劇情長片、導演、男女主角等13項入圍成為本屆最大贏家，《雙囍》則以10項入圍緊追在後。

《雙囍》夫妻檔劉冠廷（左）、余香凝一同角逐台北電影獎影帝后。（水花電影提供）

演員獎項競爭相當激烈，影帝方面《大濛》柯煒林對上《泥娃娃》楊祐寧、《死亡賭局》「春風」洪瑜鴻、《深度安靜》張孝全與《雙囍》劉冠廷；影后方面則由《大濛》方郁婷對決《左撇子女孩》馬士媛、《丟包阿公到我家》安潔兒．艾奎諾、《恨女的逆襲》林怡婷，以及《雙囍》余香凝共同角逐。

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登上台灣影史最賣座台片的《陽光女子合唱團》入圍4項大獎，包括孫淑媚和翁倩玉一同入圍最佳女配角，表現亮眼的何曼希入圍最佳新演員，還有由A-Lin演唱、甫入圍金曲獎最佳年度歌曲的《幸福在歌唱》也再入圍最佳原創電影歌曲，但電影在最佳劇情片、及技術獎項上全摃龜。

台北電影節總監李亞梅透露，票房的好壞跟評審討論的完成度、創意沒有關係，除了透露《陽光女子合唱團》的陳意涵在女主角獎項上有被評審討論，但也證實該片在劇情片跟技術獎項入圍都沒有被討論。

影帝后遺珠部分，包括《功夫》的戴立忍、《女孩》的邱澤、《深度安靜》林依晨、《女孩》白小櫻、《我們意外的勇氣》劉若英都有被討論到，可惜最後都沒能入圍。第28屆台北電影節將於6月26日至7月7日在台北市中山堂、光點華山電影館、誠品電影院展開，台北電影獎頒獎典禮將於7月11日在台北市中山堂舉行。

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