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娛樂 最新消息

Lulu回鍋完娛 鼓鼓 Bii雙帥加冕

畢書盡（右）與鼓鼓（左）為好友Lulu站台，替她戴上后冠做加冕。（記者陳奕全攝）畢書盡（右）與鼓鼓（左）為好友Lulu站台，替她戴上后冠做加冕。（記者陳奕全攝）

Lulu（中）接掌《完全娛樂》主持，男團FEniX、VERA等人現身力挺。（記者陳奕全攝）Lulu（中）接掌《完全娛樂》主持，男團FEniX、VERA等人現身力挺。（記者陳奕全攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕「Lulu」黃路梓茵接下三立《完全娛樂》主持棒，節目將於5月20日開播，昨出席開錄記者會時，人氣男團FEniX成員陳峻廷、夏浦洋，以及VERA驚喜現身力挺，曾國城錄影片祝賀外，還送上一頂后冠，由好友「Bii」畢書盡與「鼓鼓」呂思緯親自替她「加冕」，逗得Lulu笑到合不攏嘴，現場氣氛相當歡樂。

Lulu暌違10年再次回到《完全娛樂》主持，她感性直呼像是回娘家，如今娛樂生態與過去差很多，網路資訊爆炸、話題更新速度超快，因此希望節目可以加入更多即時互動，甚至不排除邀請網友一起參與討論。

近日金曲獎公布入圍名單，今年有報名作品的Lulu成為遺珠，她坦言在名單公布前其實相當緊張，她還跑去問ChatGPT會不會入圍，沒想到AI給出的答案是「可能會是黑馬，但得獎機率不高」，老公陳漢典則一直陪在旁邊安慰她，「他還跟我說：『妳至少還有緊張的機會，我都沒有。』」讓她哭笑不得。此外，Lulu日前才剛結束南法蜜月，她透露這趟10天旅程花費近百萬元，忍不住感嘆機票真的太貴，至於被問到做人進度，她則害羞笑喊：「還不知道啦！」

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