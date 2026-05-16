自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蕭薔在台默默行善 理財賠8千萬大逆轉被封黃金財女

蕭薔人美心善，最近上《浪姐7》金句連發。（珍世美學慈善基金會提供）蕭薔人美心善，最近上《浪姐7》金句連發。（珍世美學慈善基金會提供）

導演伍宗德（右）和蕭薔有超過30年濃厚交情。（伍宗德提供）導演伍宗德（右）和蕭薔有超過30年濃厚交情。（伍宗德提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕有「台灣第一美人」封號的蕭薔在中國節目《乘風2026（浪姐7）》上提到會把酬勞全捐給中國公益團體，遭部分網友炎上「怎不捐台灣」，和她認識超過30年的資深導演伍宗德昨心疼為她說話，指出蕭薔一直在台灣默默行善做公益，光是出發錄製《浪姐7》之前，就捐了100萬給台灣10家公益團體；他也透露蕭薔的理財，從幾年前慘賠8000萬到現在靠黃金，粗估就賺5000多萬，可謂「財」女。

伍宗德和蕭薔從32年前合作《霸王花》、《家有仙妻2》熟識，後來他拍的每部戲都有蕭薔身影，2人交情深厚。伍宗德近年勤做公益，拍攝「願有情」公益影片、節目《網紅與善的距離》，伍宗德指出蕭薔一直推掉綜藝節目邀約，但對公益毫不推辭。

他也提到每次蕭薔來做公益都不要酬勞，只要他打獎牌、獎狀給她，有次伍宗德不解問：「蕭美眉妳為何一定要這個？」蕭薔才解釋每一年祭拜媽媽，都會把這些擺在靈位上，「告訴媽媽，我這一年做什麼事。」讓人動容。

此外，伍宗德也透露蕭薔的理財方法，因她5年前疫情之際，投資新加坡與中國的股票、基金，因缺乏管理，都交由經紀人操作，帳面一度慘賠高達8千萬元台幣，伍宗德找來專業理財顧問替她上課，她後來逐漸改變理財方向，選擇將部分資產轉往相對保值的黃金市場。

蕭薔3年半前默默購入大量黃金，包含實體黃金與黃金存摺，持有規模之大讓人吃驚，目前光是黃金投資的帳面獲利，現值就已超過5千萬元台幣，意外成為演藝圈「驚人財女」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中