蕭薔在台默默行善 理財賠8千萬大逆轉被封黃金財女

蕭薔人美心善，最近上《浪姐7》金句連發。（珍世美學慈善基金會提供）

導演伍宗德（右）和蕭薔有超過30年濃厚交情。（伍宗德提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕有「台灣第一美人」封號的蕭薔在中國節目《乘風2026（浪姐7）》上提到會把酬勞全捐給中國公益團體，遭部分網友炎上「怎不捐台灣」，和她認識超過30年的資深導演伍宗德昨心疼為她說話，指出蕭薔一直在台灣默默行善做公益，光是出發錄製《浪姐7》之前，就捐了100萬給台灣10家公益團體；他也透露蕭薔的理財，從幾年前慘賠8000萬到現在靠黃金，粗估就賺5000多萬，可謂「財」女。

伍宗德和蕭薔從32年前合作《霸王花》、《家有仙妻2》熟識，後來他拍的每部戲都有蕭薔身影，2人交情深厚。伍宗德近年勤做公益，拍攝「願有情」公益影片、節目《網紅與善的距離》，伍宗德指出蕭薔一直推掉綜藝節目邀約，但對公益毫不推辭。

請繼續往下閱讀...

他也提到每次蕭薔來做公益都不要酬勞，只要他打獎牌、獎狀給她，有次伍宗德不解問：「蕭美眉妳為何一定要這個？」蕭薔才解釋每一年祭拜媽媽，都會把這些擺在靈位上，「告訴媽媽，我這一年做什麼事。」讓人動容。

此外，伍宗德也透露蕭薔的理財方法，因她5年前疫情之際，投資新加坡與中國的股票、基金，因缺乏管理，都交由經紀人操作，帳面一度慘賠高達8千萬元台幣，伍宗德找來專業理財顧問替她上課，她後來逐漸改變理財方向，選擇將部分資產轉往相對保值的黃金市場。

蕭薔3年半前默默購入大量黃金，包含實體黃金與黃金存摺，持有規模之大讓人吃驚，目前光是黃金投資的帳面獲利，現值就已超過5千萬元台幣，意外成為演藝圈「驚人財女」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法