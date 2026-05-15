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娛樂 最新消息

白冰冰角逐台語歌后 金曲戰袍拚了

曾瑋中（左）、白冰冰雙雙入圍金曲獎台語歌王、歌后，開心感謝評審肯定。（記者潘少棠攝）曾瑋中（左）、白冰冰雙雙入圍金曲獎台語歌王、歌后，開心感謝評審肯定。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰暌違28年再度入圍金曲獎台語歌后，昨錄製《超級冰冰Show》時開心與同樣入圍台語歌王的曾瑋中分享喜悅，鬆口典禮戰袍可能會走大尺度，笑稱不排除請出自己的「老奶奶」見客。

白冰冰提到，她過去多年都未能入圍金曲獎，原以為像她這樣的「市場派」歌手不受評審青睞，這次終於被看見，讓她格外感動。曾瑋中感謝評審肯定，也盼台語歌能吸引更多年輕人關注。

預告帶「老奶奶」現身 搞笑喊慈祥又可愛

談到金曲獎紅毯造型，白冰冰笑說十分苦惱，還當場Cue曾瑋中可以露胸肌，接著搞笑表示：「你們願意看到我的長輩嗎？要的話我會請我的『老奶奶』出來，我家老奶奶做人慈祥又可愛！」幽默發言讓全場笑翻。

此外，白冰冰今年也將與入圍9項的蔡依林同場，她大方表達對蔡依林的敬佩：「我是看著她長大的，每次看她表演，無論舞台還是MV都很厲害。」更笑說未來想在節目裡挑戰跳《舞孃》、《看我72變》，還隔空喊話蔡依林來唱她的台語歌。

而黃西田錄影時被追問女兒黃露瑤與郭忠祐的緋聞，黃西田透露，女兒確實曾帶郭忠祐一起吃飯，不過隨即強調女兒朋友很多，也沒打算去催促黃露瑤感情進度，至於郭忠祐是否適合當女婿？黃西田則秒回：「當然OK！我還怕人家不要。」郭忠祐昨雖有現身錄影，但全程低調並未受訪。

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