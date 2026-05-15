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娛樂 最新消息

《角頭》漫畫布局韓美歐 王識賢憂「帥過頭」

唐振剛（右起）、白吉勝、黃騰浩、荒山亮、王識賢、高捷、黃尚禾與吳震亞合體宣傳演唱會。（記者胡舜翔攝）唐振剛（右起）、白吉勝、黃騰浩、荒山亮、王識賢、高捷、黃尚禾與吳震亞合體宣傳演唱會。（記者胡舜翔攝）

〔記者陽昕翰、鍾志均／台北報導〕《角頭》IP邁入12週年，從電影、影集一路殺進漫畫、演唱會，再到新片《網紅老爸》，全面展開「角頭宇宙」的多角化經營。昨天包括王識賢、孫鵬、荒山亮、高捷、黃騰浩、唐振剛、黃尚禾、吳震亞、白吉勝等人出席記者會宣傳，提到《角頭》漫畫率先在台灣、南韓推出，未來計畫進軍歐美市場。詢問被畫成漫畫角色的感想，王識賢苦笑說：「畫太帥了啦，很有壓力。」孫鵬立刻緩頰：「難得帥一次！如果畫得拐瓜劣棗，誰要買單？」

王識賢戲外也是「女兒傻瓜」，甘願為女兒搶韓團演唱會的票。（記者胡舜翔攝）王識賢戲外也是「女兒傻瓜」，甘願為女兒搶韓團演唱會的票。（記者胡舜翔攝）

「2026 角頭GATAO唱演會──情義到高雄」演唱會8月22日在高流登場，演出將以沉浸式體驗，結合電影經典真人現場演出、原創電影歌曲LIVE演唱，現場也規劃粉絲近距離互動遊戲及《角頭》主題市集。王識賢談到，兩年前在北流演出，看到台下觀眾真實的反應，當下非常感動，這也是大家願意排除萬難再次集結的原因。

高捷與漫畫版「貴董」合影，對演唱會票房很有信心。（記者胡舜翔攝）高捷與漫畫版「貴董」合影，對演唱會票房很有信心。（記者胡舜翔攝）

高捷唱進高流信心爆棚 

高捷對票房很有信心，他表示：「希望大家都可以參與，之前表演會比較多，這次希望跟觀眾互動多一點。」涉入閃兵案的唐振剛也現身，受訪低調表示：「不管怎麼樣就是面對，調整好自己的狀態，等機會來。」現階段會靜候司法判決，在旁的高捷聽完則說：「我們『北館』人的態度，就是該被關就被關。」

孫鵬談家庭現況各自安好

孫鵬露面宣傳新片《網紅老爸》，碰巧聊到「網紅世代」，讓近來因老婆狄鶯轉戰Twitch掀起話題的孫鵬，再度成為媒體焦點。孫鵬坦言根本沒看狄鶯直播，「不管抖內還是抖外，都要冷靜，講出去的話收不回來。」坦言藝人轉型網紅會有衝突，「藝人有包袱，但網紅要真性情。」

孫鵬隔空勸狄鶯直播要冷靜，直言有些話不能亂講。（記者胡舜翔攝）孫鵬隔空勸狄鶯直播要冷靜，直言有些話不能亂講。（記者胡舜翔攝）

由於《網紅老爸》觸及親子關係，問到在家互動話題時，孫鵬透露自己愛看球賽、狄鶯沉迷八點檔、孫安佐瘋動漫，追問「3人聚在一起會看什麼？」孫鵬臉色一沉：「什麼都不看，代表有事發生...」隨後補充目前相安無事，「大家都在不同樓層，各自安好。」神回覆讓全場爆笑。

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