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娛樂 最新消息

郭雪芙斷開英國男友近1年─ 聞「醫美偷拍案」心驚驚 想買偵測儀自保

郭雪芙昨難得鬆口談感情，竟是已分手快1年。（記者陳奕全攝）郭雪芙昨難得鬆口談感情，竟是已分手快1年。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕郭雪芙2024年到英國遊學，在當地認識外國男友，還大方認愛，沒想到昨出席保養品活動，意外吐露已單身快1年，原來這段異國戀維持不到1年就斷了，她坦言：「是我主動用電話提分手，後來剛好跟朋友去英國，有跟對方見面，有好好祝福。」算好聚好散。

她難得鬆口聊感情，主要是因為她相隔1年多要拍新戲，媒體詢問會不會擔心拍戲無法兼顧遠距離戀愛？她先是盡責地將話題帶到代言工作，摸摸自己的臉蛋妙回：「我現在忙著養小白臉。」接著才尷尬表示「現在單身啦」。

分手主因是她發現自己不適合遠距離戀愛，她堅定不吃回頭草：「我一旦決定就會很乾脆，已經想清楚我要什麼、不要什麼。」分手後，她靠放風療癒情傷。

身旁朋友一得知她恢復單身，忙著替她介紹對象，她哈哈大笑說：「我說你們當賣貨還是什麼？沒關係、順其自然，不要逼我。」對於感情她也不著急，現階段決定好好照顧自己。

此外，近日醫美診所安裝針孔攝影機爭議不斷，郭雪芙2024年曾與愛爾麗集團合作，她坦言看到新聞有嚇一跳，並稱之前沒有保護自己的概念，現在開始擔心外出恐被偷拍，考慮要去買偵測儀器。

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