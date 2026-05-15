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娛樂 最新消息

姜育恆貴氣開唱「2萬元門票」售罄！票價完勝周董、Jolin 揪粉絲北流共享盛宴

「憂鬱王子」姜育恆以「盛宴」概念打造全新演唱會。（文星文化提供）「憂鬱王子」姜育恆以「盛宴」概念打造全新演唱會。（文星文化提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「憂鬱王子」姜育恆6月27日將在北流舉辦「姜育恆的盛宴Jonnie’s GALA」，其中最貴票價高達台幣2萬，創下華語歌手之最，更超越「周董」周杰倫、「Jolin」蔡依林等大咖的票價掀話題。目前限量624張的門票已全數完售，顯示歌迷對這場演出的高度期待與情感共鳴。67歲的姜育恆全力備戰演出，談及自己的養生之道，笑稱沒有太複雜的方法，靠的就是「吃好睡好」四字訣來維持身心平衡。

30樂手打造頂級夜晚 號召觀眾盛裝聽歌

姜育恆以「盛宴」為主題延伸至現場布置、主視覺呈現到節目內容，希望讓盛裝到場的歌迷感受走進華麗音樂晚宴的儀式感。演出結合大型弦樂編制與30人樂手陣容，重新詮釋歷年經典歌曲，並以「從原點到盛宴」的舞台敘事，串聯台上與台下氛圍，全場更號召觀眾盛裝出席，共同完成這場音樂饗宴。

姜育恆期待地說：「這不只是一場演唱會，而是一個獻給歲月、友情、人生，以及所有懂得的人們的夜晚。」

姜育恆演唱會的高價位門票已經秒殺。（文星文化提供）姜育恆演唱會的高價位門票已經秒殺。（文星文化提供）

67歲仍是一尾活龍 自豪每天睡足8小時

67歲的他近年馬不停蹄在各地展開巡演，他分享保養之道，「我很好入睡，每天幾乎都睡滿8到9個小時，而且該補充的營養素都有吃到，其實生活規律，保持心情愉快就很重要。」

姜育恆也透露，女兒目前也在演藝圈工作，擔任劉雨昕的經紀人。至於未來如何挑選女婿？姜育恆笑說，他從小就教育女兒許多事情要學會獨立決定，遇到問題可以找他商量、參考意見，但不會過度干涉她交朋友或談戀愛。「如果真的帶回來給我看，那應該就是決定要結婚的對象了。」透露會透過小酌喝酒，來了解女兒男友的人品與個性。

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆ 

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