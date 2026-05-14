《金曲37台語歌王歌后篇》 白冰冰許願奪獎辦桌慶功 蕭煌奇3獎項纏鬥吳永吉

白冰冰相隔28年再搶歌后，感謝媽祖庇佑。（民視提供）

〔記者陽昕翰、林欣穎／台北報導〕白冰冰暌違28年入圍金曲獎台語歌后，前天適逢她農曆生日，感動稱自己出道53年，這次入圍超開心，「有一種老了才要嫁人的感覺。」稱如果得獎會「辦桌」慶功。屢獲金曲獎肯定的台語歌王蕭煌奇年初才新婚，這次要力拚個人第5座的歌王大獎。

蕭煌奇（圖）挾新婚運勢入圍4大獎，其中3獎項和吳永吉纏鬥，力拚第5座歌王獎項。（華納音樂提供）

白冰冰相隔多年以《喝酒講酒話》入圍最佳台語女歌手獎，對手包括秀蘭瑪雅、鄭宜農兩位歌后，還有陳怡婷、PiA吳蓓雅，她感恩說：「要感謝今年滿滿的媽祖庇佑。」

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吳永吉。（獨一無二娛樂提供）

秀蘭瑪雅透露這次入圍激動哭了，「之前入圍16次，這次等了9年沒有入圍，第17次等於打破自己紀錄。」已經5年沒有發專輯的她直呼好驚訝，「這幾個月的辛苦被看到，有被上天看到，一定會出席典禮。」

正在美國巡演的鄭宜農則說：「台灣厲害的音樂人和歌手太多了，而且又和大前輩一起，一切平常心。但是希望大家可以知道《圓缺》可以很酷是因為製作團隊太棒了，絕不是我一個人的功勞。」

本屆台語歌王的競爭同樣激烈，董事長樂團主唱「吉董」吳永吉以個人名義「吳永吉 Kiat Táng」發行首張台語創作專輯《褪褲lān的兄弟》，共入圍最佳台語專輯、最佳台語男歌手獎、年度專輯獎等4項大獎。

吉董感動說：「就如生活裡的每一天，一切平常心看待！感謝礦工朋友們為這塊土地的努力，不忘感謝「猴硐礦工文史館」的協助，「感謝幫忙支持這張專輯了解這些故事的朋友們，感謝我的爸媽努力辛勤工作養育。」

蕭煌奇以《做一個惜情軟心的人》入圍最佳台語專輯、最佳台語男歌手獎、最佳作曲人獎及年度專輯，幽默表示：「其實我惦惦攏有在看」（其實我靜靜地都有在『看』），預告會出席頒獎典禮，至於新婚妻是否一起走紅毯則沒有鬆口。

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