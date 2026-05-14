《金曲37》Jolin入圍9金大贏家 新人陳嫺靜搶歌后

蔡依林《Pleasure》專輯今年金曲獎大放異彩，評審團主席盛讚具世界性。（凌時差提供）

張震嶽入圍6項 歌王廝殺盧廣仲 周湯豪

張震嶽（左起）、盧廣仲、周湯豪（資料照）競爭華語歌王寶座。（FMA、添翼創越提供）

〔記者張釔泠、陽昕翰／台北報導〕第37屆金曲獎入圍名單昨天揭曉，張震嶽、盧廣仲、周湯豪、Gummy B、裘德將拚華語歌王，「Jolin」蔡依林、洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立、單依純則要爭華語歌后，Jolin更是一口氣叩關9獎，風光成為入圍大贏家

陳嫺靜（右圖）以新人黑馬之姿要與雙語歌后彭佳慧（左圖）搶華語歌后頭銜。（Hit Fm、索尼提供）

Jolin以《Pleasure》入圍華語女歌手、華語專輯等9項大獎，這次她參與整張專輯的創作與製作，評審團主席黃韻玲也盛讚她將作品格局提升到世界性，獲得評審青睞，她感動回應：「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們。以及謝謝每一位在pleasure專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受。」

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洪佩瑜 彭佳慧 再度拚華語歌后

洪佩瑜二度入圍華語歌后與華語專輯、年度專輯，昨天正在練團的她聽聞消息表示：「謝謝評審聽見《開》，這次相較上次自己平靜很多，希望情緒也能跟著音樂不斷進化。」金曲雙語歌后彭佳慧感性表示，「能以《完整的大人》入圍最佳華語女歌手，對出道三十年的這個時刻來說，是團隊盡了全力的成果實踐。」

陳嫺靜第一次殺入華語歌后戰局，感言非常俏皮，笑稱「我去年打開了兩張新專輯」，並說：「邀請各位董事長多多聆聽，祝福聽後事事順心、靈思泉湧」；劉艾立也是首度入圍，她說：「出道10年，感謝我自己沒有放棄。」

盧廣仲已是「三金大滿貫得主」，身為金曲獎常客的他，這次以《傷心早餐店》第三度角逐金曲歌王，黃韻玲肯定他的聲線是「寶藏」，盧廣仲開心笑回：「謝謝大家，祝大家發票都中獎。」

張震嶽相隔12年發片，以《跟著感覺走》入圍華語男歌手、華語專輯、年度專輯等6大獎，張震嶽幽默回應：「謝謝大家的喜歡，跟這麼多喜歡音樂的朋友一起入圍很開心，大家一起加油。聚續（繼續）做好的音樂，以烈～」

Gummy B首度殺進華語歌王陣列

《大嘻哈時代2》亞軍Gummy B首度搶華語歌王，他說：「昨天太早睡，今天太早起喝了兩杯咖啡，不確定手抖是心悸還是興奮。感謝各方祝福，恭喜各位入圍的朋友們，金曲見。」

周湯豪也是首度角逐華語歌王，他表示：「從最初的唱跳歌手，再到一路努力做自己喜歡的音樂，累積了很多能量，然後開始全創作、製作。今年因為搖滾專輯首次以歌手身分入圍，老實說還沒反應過來，但知道身邊的人都很開心，這就是我感到最有意義的了，很謝謝大家！」周湯豪還入圍了最佳編曲人獎。本屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋舉辦，並由台視轉播。

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