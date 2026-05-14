自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《金曲37》Jolin入圍9金大贏家 新人陳嫺靜搶歌后

蔡依林《Pleasure》專輯今年金曲獎大放異彩，評審團主席盛讚具世界性。（凌時差提供）蔡依林《Pleasure》專輯今年金曲獎大放異彩，評審團主席盛讚具世界性。（凌時差提供）

張震嶽入圍6項 歌王廝殺盧廣仲 周湯豪

張震嶽（左起）、盧廣仲、周湯豪（資料照）競爭華語歌王寶座。（FMA、添翼創越提供）張震嶽（左起）、盧廣仲、周湯豪（資料照）競爭華語歌王寶座。（FMA、添翼創越提供）

〔記者張釔泠、陽昕翰／台北報導〕第37屆金曲獎入圍名單昨天揭曉，張震嶽、盧廣仲、周湯豪、Gummy B、裘德將拚華語歌王，「Jolin」蔡依林、洪佩瑜、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立、單依純則要爭華語歌后，Jolin更是一口氣叩關9獎，風光成為入圍大贏家

陳嫺靜（右圖）以新人黑馬之姿要與雙語歌后彭佳慧（左圖）搶華語歌后頭銜。（Hit Fm、索尼提供）陳嫺靜（右圖）以新人黑馬之姿要與雙語歌后彭佳慧（左圖）搶華語歌后頭銜。（Hit Fm、索尼提供）

Jolin以《Pleasure》入圍華語女歌手、華語專輯等9項大獎，這次她參與整張專輯的創作與製作，評審團主席黃韻玲也盛讚她將作品格局提升到世界性，獲得評審青睞，她感動回應：「謝謝金曲評審團送上的當日份多巴胺！謝謝所有參與這張專輯的每一位創作夥伴們。以及謝謝每一位在pleasure專輯裡聽見自己的人。希望這些歌，曾在某些時刻陪你們更靠近自己的愉悅感受。」

洪佩瑜 彭佳慧 再度拚華語歌后

洪佩瑜二度入圍華語歌后與華語專輯、年度專輯，昨天正在練團的她聽聞消息表示：「謝謝評審聽見《開》，這次相較上次自己平靜很多，希望情緒也能跟著音樂不斷進化。」金曲雙語歌后彭佳慧感性表示，「能以《完整的大人》入圍最佳華語女歌手，對出道三十年的這個時刻來說，是團隊盡了全力的成果實踐。」

陳嫺靜第一次殺入華語歌后戰局，感言非常俏皮，笑稱「我去年打開了兩張新專輯」，並說：「邀請各位董事長多多聆聽，祝福聽後事事順心、靈思泉湧」；劉艾立也是首度入圍，她說：「出道10年，感謝我自己沒有放棄。」

盧廣仲已是「三金大滿貫得主」，身為金曲獎常客的他，這次以《傷心早餐店》第三度角逐金曲歌王，黃韻玲肯定他的聲線是「寶藏」，盧廣仲開心笑回：「謝謝大家，祝大家發票都中獎。」

張震嶽相隔12年發片，以《跟著感覺走》入圍華語男歌手、華語專輯、年度專輯等6大獎，張震嶽幽默回應：「謝謝大家的喜歡，跟這麼多喜歡音樂的朋友一起入圍很開心，大家一起加油。聚續（繼續）做好的音樂，以烈～」

Gummy B首度殺進華語歌王陣列

《大嘻哈時代2》亞軍Gummy B首度搶華語歌王，他說：「昨天太早睡，今天太早起喝了兩杯咖啡，不確定手抖是心悸還是興奮。感謝各方祝福，恭喜各位入圍的朋友們，金曲見。」

周湯豪也是首度角逐華語歌王，他表示：「從最初的唱跳歌手，再到一路努力做自己喜歡的音樂，累積了很多能量，然後開始全創作、製作。今年因為搖滾專輯首次以歌手身分入圍，老實說還沒反應過來，但知道身邊的人都很開心，這就是我感到最有意義的了，很謝謝大家！」周湯豪還入圍了最佳編曲人獎。本屆金曲獎頒獎典禮將於6月27日在台北小巨蛋舉辦，並由台視轉播。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中