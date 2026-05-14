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娛樂 最新消息

蕭景鴻客串大愛街 闢謠喊收入不缺

蕭景鴻客串演出《大愛街2巷》，近期推出新輯，認了從Energy「單飛」。（大愛提供）蕭景鴻客串演出《大愛街2巷》，近期推出新輯，認了從Energy「單飛」。（大愛提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕「阿弟」蕭景鴻和嚴正嵐等人昨出席大愛新戲《大愛街2巷》首映會，其中阿弟因推出個人新專輯，新戲也上檔，開心直呼「雙喜臨門」，然而自己發專輯算從Energy「單飛」？他點頭認了，並說是出道24年來一直很想做的事，錄製新專輯期間，團員們都曾到錄音室替他打氣。

他有好消息，但去年拿下年度金曲獎的Energy卻在今年金曲入圍榜單槓龜，是否感到可惜？阿弟稱還好，還為自己首張個人專輯打廣告，「明年等我有入圍再說吧」。

之前他被傳出因Energy休團而收入銳減，阿弟昨對於這傳聞很傻眼，他解釋個人專輯和新戲拍攝都是計畫中的事，「尤其拍完大愛戲就飽了，收入不缺」。至於Energy休團後的復出計畫，他指出目前休團到六月，之後規劃他預告：「到時候就知道了。」

此外，阿弟16歲二女兒蕭乙恩近日參加唱片公司舉辦的KTV歌唱大賽，他和老婆Mei都相當鼓勵且尊重，認為是很好的嘗試，「她自己也有看網友的留言，畢竟不能只看到光鮮亮麗的一面，還是要承受輿論壓力。」

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