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坎城影展揭幕 彼得傑克森爽抱榮譽金棕櫚 朴贊郁笑爆接評審團主席只想5分鐘

導演彼得傑克森（右）從老戰友伊利亞伍德手中接過榮譽金棕櫚，兩人也很開心重聚。（路透）導演彼得傑克森（右）從老戰友伊利亞伍德手中接過榮譽金棕櫚，兩人也很開心重聚。（路透）

〔記者許世穎／綜合報導〕第79屆坎城影展昨正式揭幕，88歲傳奇影后珍芳達與曾擔任坎城評審的鞏俐一同致詞。長年關注社會議題的珍芳達，不忘提及當今分裂的政治與社會氛圍，直言電影一直是一種抵抗行為，「讓我們一起慶祝大膽、自由與激烈的創作行為！」一席話獲得全場如雷掌聲。

鞏俐（左起）、珍芳達、擔任評審的黛咪摩兒、評審團主席朴贊郁、典禮主持人的艾伊海達哈拉於坎城影展開幕式同台亮相。 （歐新社）鞏俐（左起）、珍芳達、擔任評審的黛咪摩兒、評審團主席朴贊郁、典禮主持人的艾伊海達哈拉於坎城影展開幕式同台亮相。 （歐新社）

開幕式同時頒發象徵終身成就獎的「榮譽金棕櫚」給《魔戒》三部曲金獎導演彼得傑克森，並由片中飾演「佛羅多」的伊利亞伍德擔任頒獎人。伊利亞感性表示，對當時才18歲的他來說，《魔戒》不只是佛羅多旅程的開始，也是他人生旅程的起點，「所以彼得，我真的不知道該怎麼感謝你。」

傑克森則回憶，自己1987年以人生首部長片《宇宙怪客》在坎城市場展嶄露頭角，因此開啟導演生涯。2001年他更帶著《魔戒首部曲：魔戒現身》20分鐘片段來到坎城宣傳，「那場豪賭改變了大家對電影的看法，等到電影12月上映時，觀眾已經產生期待感，而那份期待如果沒有坎城，是不可能出現的。」

今年主競賽由韓國名導朴贊郁擔任評審團主席，他率領黛咪摩兒、趙婷等評審團成員出席記者會時表示，收到邀請後其實只思考了5分鐘，「我知道這個位置壓力有多大，但我在坎城擁有太多美好回憶，也是時候回饋坎城影展了。」

被問到如何看待坎城與韓國電影的新關係，朴贊郁感性表示，自己2004年第一次來到坎城，韓國電影仍相當少見，但現在已經有巨大改變，「韓國電影已不再位於全球電影的邊緣，而是獲得世界矚目，這也是為什麼我今天能站在這裡。」不過他也笑說，絕對不會因此偏袒韓國電影，「我依舊會很公平地當評審！」第79屆坎城影展將於當地時間5月23日閉幕。

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