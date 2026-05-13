電影巿場升溫 瑪利歐極限返航北美票房破百億

《超級瑪利歐銀河電影版》一如預期稱霸票房，目前穩坐北美及全球年度票房冠軍。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕2026年北美電影票房已突破30億美金（約台幣946.5億元），整體電影市場持續升溫，更創下疫情後最佳成績，目前整體票房較去年同期成長16%，上週末更比去年同期暴增88%，顯示觀眾正大舉回流戲院。

《極限返航》叫好又叫座，無論在北美或是全球都是今年目前票房亞軍。（索尼影業提供）

除了上映新片，北美有多部上映超過一個月的電影依舊展現驚人續航力，被視為今年票房回暖的重要關鍵。包括上映第6週的《超級瑪利歐銀河電影版》在北美累積票房已達4.12億美金（約台幣129.98億元），暫居年度票房冠軍。另外，上映第8週的《極限返航》北美累積票房也高達3.27億美金（約台幣103.16億元），成為目前年度第2名。

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接下來暑假檔還有《玩具總動員5》、《蜘蛛人：重生日》、《小小兵&大怪獸》、《奧德賽》等大片，年底也還有《沙丘：第三部》和《復仇者聯盟：末日崛起》等續作回歸，今年北美電影票房有望重返百億美金（約台幣3155億元）的水準。

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