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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉大Q秉洛回歸歌壇發願母語寫歌 考證提升族語能力 笑爆A-Lin報名失敗

大Q秉洛重拾歌手身份，希望未來能推出母語創作。（記者胡舜翔攝）大Q秉洛重拾歌手身份，希望未來能推出母語創作。（記者胡舜翔攝）

記者張釔泠／專訪

大Q秉洛想要「衝東部」，到花蓮吉安舉辦「唱癮」系列音樂會。（記者胡舜翔攝）大Q秉洛想要「衝東部」，到花蓮吉安舉辦「唱癮」系列音樂會。（記者胡舜翔攝）

「星光二班」出身的大Q秉洛（原名吳忠明）去年底回歸幕前，陸續推出兩首單曲，也重拾對於創作的熱情，發願能以母語寫一首歌，日前更順利以92分高分考到原住民族語能力的中級認證，他還笑爆A-Lin的烏龍糗事：「她連報名都沒過。」

大Q秉洛自嘲是「都市原住民」，從小在城市長大，所以不會說族語，但是隨著媽媽年紀大了，希望他能多與家中長輩溝通，讓他下定決心開始學習母語，也認真的去考認證，「現在大概是國小程度，還有兩關要考。」

他和A-Lin、張震嶽的老婆以及幾位合音老師一起學族語5年，A-Lin被推為「小班長」，當時還熱心提醒所有人，要注意報考的截止日期，沒想到自己卻忘記回覆一封確認郵件，導致報名失敗，大Q秉洛爆料：「考試前，她突然害羞地說『抱歉大家，考試那天我應該不會去噢』，大家才知道這件事，笑到不行，覺得她超可愛的。」不忘隔空喊話A-Lin：「沒關係，再考就好。妳族語程度比我好誒。」

他曾經對歌手工作心灰意冷，乾脆遠走澳洲打工，也考到了當地的街頭藝人證，後來是被一位幕後的老師「緊急號召」，回來擔任黃小琥的演唱會合音，後續也接下A-Lin、張震嶽演唱會的合音，才又逐步又回到音樂圈，提到接下來的計畫，除了推出母語單曲外，他也想要「衝東部」，到花蓮吉安舉辦「唱癮」系列音樂會。

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