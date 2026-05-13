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娛樂 最新消息

曾敬驊入圍全球OTT大獎最佳男主角 力拚金宣虎玄彬

曾敬驊（左）和江齊（右）憑《如果我不曾見過太陽》入圍最佳男主角和新人獎。（資料照，記者王文麟攝）曾敬驊（左）和江齊（右）憑《如果我不曾見過太陽》入圍最佳男主角和新人獎。（資料照，記者王文麟攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾敬驊去年拿下金馬男配角，近日以Netflix影集《如果我不曾見過太陽》入圍釜山國際影展與韓國廣電推廣協會聯合主辦的「全球OTT大獎」最佳男主角獎，將與《愛情怎麼翻譯？》金宣虎、《韓國製造》玄彬、《驕陽似我》宋威龍及《有本事換你來做啊！》竹內涼真共同角逐獎項，備受矚目。

玄彬以《韓國製造》入圍全球OTT最佳男主角。（Disney+提供）玄彬以《韓國製造》入圍全球OTT最佳男主角。（Disney+提供）

而同劇的江齊則入圍最佳新人獎，將和港劇《絕命法官》的曾向鎮拚獎項。曾向鎮先前演出《最佳利益》、《整形過後》，他昨得知入圍，第一時間激動表示最想對戲中的父親張家輝喊話：「爸，我入圍了！」除了入圍捷報，曾向鎮也宣布加入新公司，成為劉俊謙、蔡思韵的同門師弟。

金宣虎主演《愛情怎麼翻譯？》人氣扶搖直上，也入圍全球OTT大獎。（Netflix提供）金宣虎主演《愛情怎麼翻譯？》人氣扶搖直上，也入圍全球OTT大獎。（Netflix提供）

在女主角方面，除了田曦薇以《逐玉》入圍之外，還有韓星申惠善《莎拉的真偽人生》、金裕貞《親愛的X》、朴寶英《賭金》、柴崎幸《醜聞前夜》、安吉莉卡《無聲的噪音》將捉對廝殺。

以捷運工人為題材的戲劇作品《都市開基祖》，一舉入圍兩項大獎。（客台提供）以捷運工人為題材的戲劇作品《都市開基祖》，一舉入圍兩項大獎。（客台提供）

另外，客台以捷運工人為題材的戲劇《都市開基祖》也一舉入圍「最佳亞洲內容」與「最佳編劇」，將與中國作品《逐玉》、《驕陽似我》、泰國《絕廟騙局2》、菲律賓《無聲的噪音》以及日本《平屋慢生活》共同角逐「最佳亞洲內容」。而在「最佳編劇」獎項方面，也將對上韓國《認罪之罪》、《妳和其餘的一切》，以及日本《REBOOT》等強勁對手。

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