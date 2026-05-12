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娛樂 最新消息

IU墊腳親不到邊佑錫 大君寬衣卡住頻NG

IU（左）、邊佑錫在《21世紀大君夫人》攜手度過難關。（Disney+提供）IU（左）、邊佑錫在《21世紀大君夫人》攜手度過難關。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕由IU與邊佑錫主演的浪漫韓劇《21世紀大君夫人》進入完結前夕的最高潮，上週最新播出的集數中，南韓全國收視率飆升至13.3%創下新高，兩人的吻戲雖然讓大家看得臉紅心跳，不過背後卻是笑聲不斷。

IU（右）與邊佑錫身高相差30公分，墊腳還是很難親到。（翻攝自Disney+）IU（右）與邊佑錫身高相差30公分，墊腳還是很難親到。（翻攝自Disney+）

IU飾演的成熙周為了拯救邊佑錫飾演的理安大君，不惜向集團總裁父親下跪，甚至含淚說出「我們離婚吧」，細膩的情感渲染力被韓網盛讚為教科書級的演技，IU、邊佑錫也希望，這場動人的分手戲能夠被觀眾列入韓劇的唯美離別場景之一。

此外，成熙周淚崩告白理安大君，更主動火辣獻吻：「這樣你不喜歡嗎？」兩人終於突破身分束縛，大膽確認彼此心意。只是IU與邊佑錫相差30公分，IU就算墊腳也親不到邊佑錫，只好搬來小凳子輔助，而導演希望兩人能邊親邊脫去外衣，豈料大君的外袍繫帶太難解開，導致兩人頻頻NG，讓他們投降表示：「先把繩子解開再拍！」《21世紀大君夫人》在5月16日於Disney+迎來精彩完結。

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