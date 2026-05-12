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娛樂 最新消息

〈人物專訪〉初孟軒地獄級救火男男抱傷腰 鍾岳軒急診救夫

初孟軒（後）連演三部男男劇，鍾岳軒認為工作量大不會被定型。（記者潘少棠攝）初孟軒（後）連演三部男男劇，鍾岳軒認為工作量大不會被定型。（記者潘少棠攝）

記者李紹綾／專訪

初孟軒（後）「男友力抱抱」慘受傷，鍾岳軒開車「救夫」送醫掛急診。（記者潘少棠攝）初孟軒（後）「男友力抱抱」慘受傷，鍾岳軒開車「救夫」送醫掛急診。（記者潘少棠攝）

鍾岳軒與初孟軒暌違5年合作BL影集《向流星許願的我們》，初孟軒連演三部男男劇，鍾岳軒霸氣護航：「他工作量大，不會被定型！」比起定型，初孟軒更擔心宣傳時「男友力抱抱」造成的腰傷，當時他腰部「啪」一聲，痛到爬著去上廁所，鍾岳軒愧疚立刻開車「救夫」送醫，CP感從床戲延伸到急診室。

床戲尺度大靠喝酒壯膽

談及全裸交纏3分鐘的床戲，兩人自曝當天 拍了超過8小時，還上演「迴紋針體位」，尺度大到必須先喝酒壯膽，為了完美呈現「美尻」，鍾岳軒不僅勤做屁股美白，現場更是近乎「裸裝」上陣，他笑稱：「屁股沒有保護措施。」為此兩人從去角質、除毛到乳液保養無一不精。初孟軒笑說：「他超愛保養，我們還一起買美白乳液，大瓶給他、小瓶給我。」鍾岳軒則坦言：「屁股露比較多的是我，所以保養做得很完善。」

至於拍攝現場有無起生理反應？兩人表現得落落大方，初孟軒誠實說：「一定會有。」坦言在酒精微醺與現場氛圍催化下，「空氣濃度都不一樣」，鍾岳軒則爆料兩人在肢體接觸時，發現初孟軒不僅體溫極高，還注意到一個小秘密：「他左邊胸肌比較大！」有趣的是，兩人第一次看到成品時竟被自己嚇壞，鍾岳軒驚呼：「看到畫面時還確認一下，那是我嗎？」

該劇原主角Teddy因閃兵案遭起訴，劇組開拍10天火速換角由初孟軒接手。鍾岳軒坦言當時「嚇死」，但慶幸救火的搭檔是初孟軒，「我本來心裡就有底，如果真的要拍BL，我第一人選就是他，因為我們之前就認識很久了」。

皓永CP戲份重拍 鍾岳軒樂觀上訴

這對初孟軒來說是「地獄級救火」，他僅有一週準備期，同時還得考潛水證照、讀劇本，焦慮到不行，「每天都很煎熬，覺得自己還不夠好」，幸好兩人默契十足，鍾岳軒甚至貼心到連對方的台詞都背下來，隨時準備在現場「接住」快要大腦當機的初孟軒。

對於重拍，鍾岳軒坦言，完全沒有「前面10天白拍」的怨念，反而樂觀表示：「有重來的機會也滿好的，有一種『上訴』的感覺。」甚至還笑稱：「加上可以在南部多混一下。」兩人後來幾乎重拍了九成「皓永CP」戲份，同樣民宿、同樣角色，但重新設計拍法、走位與情緒。鍾岳軒說：「更OK。」初孟軒也認同：「更有把握。」

※飲酒過量，害人害己，未成年請勿飲酒。

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