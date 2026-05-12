《人物專訪》黃露瑤理想情人要有爸爸三不條件-戲裡風情萬種 戲外單身5年

黃露瑤雖然不排斥和圈內人談戀愛，但還是想找圈外對象。（記者陳奕全攝）

記者蕭方綺／專訪

黃露瑤（右起）和爸爸黃西田、媽媽陳靜子與弟弟感情很好。（翻攝自IG）

黃西田的女兒黃露瑤最近參與台視八點檔《寶島西米樂》，戲裡是風情萬種的酒店媽媽桑，光是定裝就試了60套漂亮衣服，足見角色魅力；戲外她個性大剌剌，單身5年的她理想對象其實很簡單：「像我爸爸一樣就好。」

她口中的「像爸爸」，並非浪漫想像，而是務實條件：「不菸不酒、不愛應酬，下班就回家陪家人。」她直呼：「只是這樣的好男人太少了！」她過往談過三段戀情，每一任對象都會向爸媽介紹，她說黃西田很搞笑，因她曖昧期就會跟爸媽分享對方照片，「爸爸若看到太帥會說『不行啦！這生得太緣投（台語的帥）』。」擔心對方太會招惹不必要的桃花。

請繼續往下閱讀...

粉絲敲碗湊對郭忠祐

許多粉絲敲碗她和郭忠祐在一起，她哈哈大笑稱先前在八點檔演過情侶，後來變很熟，還演對方4支MV的女主角，所以粉絲很愛湊對兩人。

會排斥未來對象是圈內人？她搖頭表示不排斥，但仍希望找圈外人，「可能我覺得圈內太辛苦了，如果兩個人都一樣辛苦，可以有不同領域的人互相陪伴。」只是她上任圈外男友佔有慾強，不理解她身為演員偶爾需要拍親密戲，讓她傷透腦筋。

不挑工作 蠟燭多頭燒

此外，她現在除了忙拍《寶島西米樂》，還接了外景節目，也會參與「藍寶石歌廳秀」演出，堪稱拚命三娘，這樣高強度工作形式其實源自黃西田，她笑說：「只要我做的來我就會接，不會挑工作，因為爸爸也是這樣一步一腳印走來。」

她從小就跟著爸爸進出秀場與活動現場，對演藝圈並不陌生。她回憶有次跟爸爸準備離開活動現場，車外突然湧上一大群粉絲，「很像喪屍一樣，一直拍車窗！」甚至讓車身微微晃動，只為了跟黃西田合照、要簽名，也讓她更敬佩爸爸。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法